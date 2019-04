S shodom zahtevali konec obratovanja sortirnice odpadkov v Lenartu

"Vabimo vas na shod vseh Lenartčanov in okoliških prebivalcev za zdravo in varno okolje! Pridite in se nam pridružite, če vam je mar za okolje, v katerem živimo. Smeti, ki jih vozijo tovornjaki s polnimi prikolicami, in ki ogrožajo naše zdravje, v takem obsegu nimajo kaj za delati v industrijski coni," so zapisali na Facebook strani Civilne iniciative Narava Slovenskih goric.

Današnji shod pred vhodom v podjetje se je začel ob 7. uri. Zbrali so se ljudje s transparenti, na katerih je pisalo: "Ker mi je mar za okolje, kjer živim", "Žalujemo, ker nam kratite pravico do zdravega okolja", "Minister Zajc, zahtevamo rešitev!" in "V Velki naj bodo ribe, ne strup!"