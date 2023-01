V Lendavi bo zrasla prva geotermična elektrarna, ki bi lahko oskrbela 40 hiš

V času energetske krize in podnebnih izzivov iz Lendave prihajajo spodbudne novice. Zgradili so pilotno geotermično elektrarno, ki bo prva taka v Sloveniji. Letno bi lahko proizvedla 400 megavatnih ur električne energije in oskrbovala naselje z okoli 40 hišami.

Na obstoječi, ampak opuščeni plinski vrtini v Lendavi bo 3000 metrov pod zemljo nastala prva geotermična elektrarna v Sloveniji. Vodja projekta iz Dravske elektrarne Maribor Mojca Božič pravi, da se ta od drugih razlikuje v tem, da izrablja le eno suho plinsko vrtino, medtem ko druge uporabljajo dve vrtini, kjer se črpa voda. "V našem primeru se vode ne dotikamo. Gre za to, da izrabljamo samo toploto kamnin," pojasnjuje. Kot pravijo, je geotermalna energija ena od glavnih energij prihodnosti. Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije, pravi, da je bila uporaba v Sloveniji doslej omejena le na ogrevanje prostorov in rastlinjakov: "Gre za velik dan, saj je to prvi projekt, kjer se bo geotermalna energija uporabljala tudi za proizvodnjo elektrike." To je energija iz obnovljivega vira, brez ogljičnega odtisa, poudarjajo strokovnjaki. Od prve takšne elektrarne v Sloveniji pričakujejo dobre rezultate. icon-expand Geotermična elektrarna v Lendavi S slednjim se strinja tudi generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Damjan Seme: "Gradbeno dovoljenje, pridobljeno za 50 kilovatov štiristo megavatnih ur, gre za malo enoto. Če sem bolj konkreten, to pomeni eno veliko naselje 40 stanovanjskih enot. Če to uspemo potrditi s tem projektom, se že aktivnosti peljejo, da bomo zelo hitro prestopili na bistveno večje moči." Celotna naložba je ocenjena na okoli 1,2 milijona evrov, od tega dobrih 600.000 evrov sofinancira finančni mehanizem evropskega gospodarskega prostora. Direktor Petrola Geo Štefan Hozjan pravi: "Podzemni rudarski del je trenutno v izvajanju, marca se bodo priključili kolegi za nadzemni del. Junija je terminsko planiran zaključek del in poskusno obratovanje." V primeru ugodnih rezultatov se bo zasnovan koncept lahko uporabil tudi na ostalih opuščenih vrtinah v Sloveniji in po svetu.