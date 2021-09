Lendavčani so skuhali bograč, ki bo vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Kar 1.801 kilogram so ga pripravili v ogromnem kotlu, v katerem so pred leti kuhali že bujto repo. Tokrat so dobesedno garali vso noč, porabili so ogromne količine sestavin, pokurili kar tri kubične metre drv in uspeli. Na prazniku vinarjev so tako razdelili 3000 porcij.