V Lešnici pri Otočcu bo zrastla nova hiša hospic

Hiša hospica bo v skladu s podpisano pogodbo o sodelovanju zrasla na mestu, kjer je bilo nekoč domovanje znane kirurginje novomeške splošne bolnišnice Marije Masten , ki je hišo podarila novomeški občini z namenom, da se uporablja za javne namene. V objektu je dolga leta domoval vrtec Marjetica, po selitvi vrtca v nove prostore pri Osnovni šoli Otočec pa je bila sprejeta odločitev, da se lokacijo nameni za hospic.

K projektu gradnje so po besedah Macedonija povabili vseh 15 občin ustanoviteljic Dolenjskih lekarn, za sodelovanje pa se jih je odločilo osem - občine Črnomelj, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

Priprava projektne dokumentacije za projekt in rušenje starega objekta bosta po besedah Macedonija stekla v začetku prihodnjega leta, po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa bo objavljen razpis za izvajalca del. Hiša bo imela 10 sob za 10 stanovalcev, po potrebi pa jo bodo lahko tudi razširili. Prve oskrbovance bi lahko hiša sprejela v dveh letih.

Projekt bodo financirale občine podpisnice pogodbe, in sicer sorazmerno glede na svoj delež v Dolenjskih lekarnah. Delež občin, ki niso pristopile k projektu, bo prevzela novomeška občina za primer, da se bodo morda odločile k projektu pristopiti pozneje. Novomeška občina bo za projekt prispevala tudi zemljišče.

Hiša hospica bo nudila paliativno oskrbo ljudem, pri katerih zdravljenje ni več mogoče, še vedno pa potrebujejo strokovno podporo, lajšanje simptomov in po besedah novomeškega župana predvsem ohranjanje dostojanstva. Gre za projekt, ki ga po prepričanju Macedonija jugovzhodna Slovenija potrebuje. "Nekateri to razumemo že na začetku, nekateri bodo to razumeli pozneje," je dejal ob podpisu.

Predsednik območnega odbora Društva Hospic Dolenjska, Posavje in Bela krajina Jani Kramar je ob podpisu pogodbe izrazil veselje in hvaležnost občinam, da so se odločile za projekt. "Za Slovensko društvo Hospic to pomeni predvsem lepo darilo ob 30-letnici, ki jo praznujemo letos," je dejal. Veliko mu predvsem pomeni, da so domačini hišo zelo lepo sprejeli in da so se danes tudi udeležili podpisa pogodbe. "To nam veliko pomeni in tudi mi se bomo potrudili, da bomo dobri sosedje," je dejal.

Slovensko društvo Hospic ima po besedah Kramarja trenutno v Sloveniji en stacionarni hospic v Ljubljani, tako da bo to njihov drugi hospic. Ob tem je za primerjavo postregel s podatkom, da imajo v Italiji kar 240 hospicev.