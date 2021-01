V leto 2021 vstopili z upanjem, da se čim prej vrnemo v 'normalno' življenje

Obenem si je zaželel, da bi letošnje leto čim prej prineslo toplo in zeleno pomlad, prosto virusa in vseh z njim povezanih omejitev.

Fotografije Ljubljane na novoletno noč vsekakor kažejo podobe, ki jih ne pomnimo. Namesto množice ljudi in silvestrovanja na prostem so bili ulice in trgi tokrat prazni.

Danes je do 20. ure še sproščeno gibanje med občinami in regijami.

Predsednik republike Borut Pahor pa je v svoji novoletni poslanici v četrtek poudaril, da bomo v tem letu premagali bolezen, ki je tako globoko in grenko zaznamovala minulo leto. "Zato nas polne upanja močno prevzema neomajna odločnost. Zmagali bomo in okrevali," je dejal. Dodal je, da okrevanje ne pomeni nujno vrnitve k staremu, ampak je priložnost za novo.

Poudaril je, da bo okrevanje tudi zelo zahtevno in odgovorno delo. Reševati bo treba vse od gospodarskih težav do socialnih stisk ljudi in podnebnih sprememb. "Vsestransko okrevanje ne pomeni, da se nujno vrnemo k staremu, temveč je tudi priložnost, da stremimo k novemu, boljšemu, bolj vzdržnemu in pravičnemu. To bi lahko bil zelo ustvarjalen čas. Veselimo se ga," je povedal Pahor.