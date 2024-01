V letošnji ogrevalni sezoni so cene zemeljskega plina nižje do 20%

Pred letošnjo ogrevalno sezono je Vlada R Slovenije dodatno znižala najvišjo dovoljeno regulirano ceno za obdobje po 1.1.2024 iz 73,30 Eur/Mwh na 59,90 Eur/Mwh. Ker pa so se znižale veleprodajne cene plina, so nekateri dobavitelji že sami znižali oziroma napovedali znižanje cen pod nivo reguliranih državnih cen plina. Znižanja trenutno znašajo že do 20% glede na regulirano državno ceno v letu 2023. Zaradi državne regulacije cen in delovanja dobaviteljev, bo za odjemalce zemeljskega plina ogrevanje to zimsko sezono cenejše.

Prihodnost plinovodnih omrežij je v obnovljivih plinih – plin v uporabi tudi po letu 2050

Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo. V Sloveniji ima enota transportirane energije po plinovodnem omrežju najnižji ogljični odtis med daljinskimi sistemi. Vsi gospodinjski odjemalci zemeljskega plina prispevajo zgolj 1,94 % k celokupnim CO2 emisijam Slovenije.

Danes zemeljski plin – jutri biometan

Na poti zelenega prehoda pa se je Evropska unija vseeno odločila, da bo postopoma zemeljski plin pričela nadomeščati z obnovljivimi plini. Slovenija ji pri tem sledi, saj je naš plinovodni sistem že pripravljen in prilagojen za distribucijo biometana, ki je obnovljiv vir energije. Že v letu 2024 bo v plinovodnem omrežju prvi biometan. Njegova proizvodnja je stabilna, saj poteka enakomerno prek celega leta in ga je zelo preprosto je shranjevati. Za odjemalce zemeljskega plina prehod na biometan ne pomeni kakršnihkoli dodatnih sprememb, ker obstoječi plinski kotli in štedilniki lahko delujejo tudi na biometan.

Biometan je obnovljiv vir energije. Proizvaja se iz biomase, kot so odpadki iz kmetijstva, živinoreje, prehranske industrije in organskih gospodinjskih odpadkov. To pomeni, da je njegova proizvodnja trajnostna in ne izčrpava fosilnih virov. Uporaba biometana namesto fosilnih goriv lahko zmanjša emisije toplogrednih plinov. Pri proizvodnji biometana se ogljikov dioksid, ki se sprošča, ponovno uporablja, kar pomeni, da je skoraj ogljično nevtralen.

Proizvodnja biometana spodbuja krožno gospodarstvo, saj se odpadki ponovno uporabljajo kot vir energije, kar zmanjšuje potrebo po odstranjevanju odpadkov in zmanjšuje onesnaževanje. Države lahko z uporabo biometana zmanjšajo svojo odvisnost od uvoza fosilnih goriv, kar povečuje njihovo energetsko neodvisnost in zmanjšuje geopolitična tveganja.

Vse te lastnosti biometana ga delajo privlačnega kot trajnostno in okolju prijazno alternativo fosilnim gorivom, kar prispeva k njegovi rasti in priljubljenosti kot goriva prihodnosti.

Tudi plinski kondenzacijski kotli na obnovljive pline

Kondenzacijski kotel je zasnovan za varčevanje z energijo. Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin spada med stroškovno najugodnejše, najvarčnejše in tehnološko najbolj izpopolnjene ogrevalne sisteme. Vsi kondenzacijski plinski kotli lahko delujejo tudi na biometan, ki je obnovljiv vir energije. Pri prehodu na biometan ni potrebna nobena sprememba ogrevalnega sistema pri odjemalcih.

