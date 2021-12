V letu 2021 spisali uspešne in navdihujoče zgodbe

Čeprav se nam na prvi pogled morda zdi, da se je v tem letu vse vrtelo le okrog epidemije in da se predvsem v zdravstvu ni dogajalo nič drugega - ni povsem tako. Tudi v tem letu so spisali uspešne in navdihujoče zgodbe, dosegali nove mejnike in dokazali, da je tam, kjer je volja, tudi pot.

V začetku leta so bolniki z limfomom in levkemijo skupaj s svojimi zdravniki začeli akcijo zbiranja denarja za revolucionarno zdravljenje s celično terapijo CAR-T in v samo 12 tednih zbrali več kot 850.000 evrov. Imamo to mašino, je takrat z navdušenjem povedal Drago Ivanuša, ki je s svojo zgodbo zagnal akcijo zbiranja sredstev. "Na nek način se je vse tako hitro odvilo, da si človek tudi v sanjah ne bi predstavljal, da je to možno," je še povedal Ivanuša.

Letos junija je Slovenija postala prva država na svetu, ki je v ustavo vključila jezik gluhoslepih, kar je edinstven in neprimerljiv dosežek, so sporočili iz Združenja gluhoslepih Slovenije. Slovenski raziskovalci pa so v začetku septembra predstavili prvo celično zdravilo za zdravljenje naprednega raka prostate na svetu - razvito pri nas. "Od posameznega bolnika smo vzeli njegove imunske celice, jih združili z rakavimi in na način naredili t. i. imunohibridome, ki smo jih implicirali nazaj v bolnika," je septembra povedal Simon Hawlina iz kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana.

Mesec kasneje je javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke odobrila prvo klinično študijo v Sloveniji za preizkus genskega zdravila za zdravljenje kožnih tumorjev glave in vratu. Zdravilo so proizvedli v Sloveniji, pri projektu pa je poleg Onkološkega inštituta sodelovalo šest družb, fakultet in klinik. Gregor Srša z Onkološkega inštituta je takrat povedal: "Vključenih naj bi bilo od devet do 18 pacientov, odvisno od tega ali se bodo pojavili stranski učinki ali ne." "Bistra tekočina se injicira v tumor, potem pa se na ta tumor aplicirajo električni pulzi preko elektrod. Ti električni pulzi dejansko omogočajo zdravilu, da vstopi v celico," je še pojasnila Maja Čemažar z oddelka za eksperimentalno onkologijo.

Kljub letu pandemije v Sloveniji - na srečo - niso zabeležili upada transplantacij. Petim bolnikom so celo presadili pljuča zaradi hude oblike covida-19, nazadnje ženski po porodu. Za tovrstne posege morajo namreč bolniki izpolnjevati stroge pogoje. Tomaž Štupnik, predstojnik KO za torakalno kirurgijo UKC Ljubljana je novembra tako pojasnil pogoje: "Govorimo o mlajših bolnikih, pri covidu smo dali mejo 55 let in to je absolutna meja. Bolniki ne smejo biti pretežki. Pomembno je, da nimajo odpovedi drugih organov."

Ta mesec pa so z nevrološkega oddelka Pediatrične klinike sporočili, da so stopili v novo dobo medicine. Z gensko nadomestno terapijo so začeli zdraviti prvega pacienta - leto dni starega dečka s spinalno mišično atrofijo. "Dobro se počuti, se smehlja in je ves zadovoljen. Še v času mojega študija se je to zdela znanstvena fantastika," je povedal Damjan Osredkar.

Deček je prejel enako zdravilo kot mali Kris, ki mu je s pomočjo dobrodelne akcije Slovencev, čez lužo spremenilo življenje. Zdaj, dve leti po tem, je največja ameriška medijska športna hiša ESPN o Krisu in tedanji nesebični pomoči zvezdnika Luke Dončića, naredila poseben prispevek. "Do trenutka, ko ga je Luka Dončić držal ob robu igrišča, je bil mali Kris Zudić čudež. Vsakdo je lahko opazil Krisovo veselje in ljubezen do življenja. Kar nihče ni videl, je bilo vse tisto, kar ga je ohranjalo pri življenju. Zdravljenje, ki je spremenilo pravila igre in velikodušnost njegove domovine, vključno z največjim slovenskim košarkarskim zvezdnikom," tako so poročali na medijski športni hiši ESPN. "Neverjetno je bilo, kako smo vsi sodelovali, ne le jaz, ampak vsi. Bilo je res neverjetno," pa je opisal Dončić.