V letu 2023 dela prostih dni kar 11, le dva padeta na nedeljo

Praznik dela (1. in 2. maj) ter božič in dan samostojnosti in enotnosti (25. in 26. december) bomo praznovali na ponedeljek in torek. Dan reformacije, (31. oktober) in dan spomina na mrtve (1. november) pa bosta na torek in sredo.

Prešernov dan (8. februar) bo padel na sredo, dan upora proti okupatorju (27. april) na četrtek, Marijino vnebovzetje (15. avgust) pa na torek. Velikonočni ponedeljek bo 10. aprila.

Letos bodo prej kot običajno zimske šolske počitnice. Te so bile običajno konec februarja, letos pa se za eno polovico države začnejo 30. januarja, za drugo polovico pa 6. februarja.