V letu 2024 50 milijonov za obnovo stanovanj in 70 za nadomestne gradnje

"Pripravili smo spisek projektov, vlada pa je sprejela program sanacije v višini 2,3 milijarde evrov. S tem je vlada zagotovila sredstva, da se lahko že začeti projekti, ki so bili v tem obdobju začasno financirani s predplačili, nadaljujejo, in da občine nimajo več skrbi, da jih ne bi uspeli financirati," je povedal minister za naravne vire in prostor Jože Novak . V letu 2024 je približno 100 milijonov evrov predvidenih za obnovo občinske infrastrukture in sanacijo plazov, 50 milijonov za obnovo stanovanj in 70 milijonov za nadomestitvene gradnje, je še naštel minister.

Kot je pojasnila Alenka Bratušek , ministrica za infrastrukturo, po dopolnitvi oziroma evidentiranju novih odsekov, kjer so potrebni ukrepi za odpravljanje škode zaradi posledic ujme, ocena škode na cestni infrastrukturi znaša 559,2 milijona evrov. Skupaj program obsega 48 projektov za rekonstrukcijo in obnovo cest in 23 projektov za premostitvene objekte oziroma mostove, pri čemer so trije skupinski projekti, ki vključujejo več manjših mostov.

"Veseli me, da smo v rekordno kratkem času uspeli zagotoviti prevoznost skoraj po vsej Sloveniji. Tako smo denimo v Strugah zagotovili interventno prevoznost do 1. septembra 2023, da so otroci lahko odšli v šolo. Izvedba ukrepov iz programa je del širše popoplavne sanacije, ki se osredotoča tudi na povečanje odpornosti te infrastrukture na ekstremne vremenske razmere oziroma pripravljenost na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe ter zmanjšuje tveganje za izgube in škodo, ki jo lahko povzročijo nadaljnji izredni vremenski dogodki," je poudarila ministrica.

Ocena škode na železniški infrastrukturi znaša 265,07 milijona evrov. V programu sta vključena večja projekta, tako imenovana bohinjska proga Bled Jezero–Bohinjska Bistrica, v dolžini približno 30 kilometrov in tako imenovana koroška proga od Svetega Daniela do državne meje, v dolžini približno 20 kilometrov. "Za ti dve progi smo uspeli pridobiti tudi sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost," pojasnjuje ministrica.

12. oktobra 2023 je vlada potrdila predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh na področju državne cestne in železniške infrastrukture, ki je obravnaval nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva in ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.

21. septembra 2023 je vlada potrdila predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh, ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Ta je obravnaval nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj ter premoženja prebivalstva pri odpravi posledic nesreče in je bil podlaga za predplačila občinam in fizičnim osebam. Občinam je bilo za nujno sanacijo na občinski infrastrukturi izplačano 218,6 milijona evrov predplačil, fizičnim osebam (nekaj več kot 7000 upravičencem) pa skupno 33,5 milijona evrov.

Vlada je 25. oktobra 2023 potrdila končno oceno neposredne škode ter ugotovila, da skupna končna ocena neposredne škode na stvareh presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023 in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

20. oktobra 2023 je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Evropski komisiji posredovalo vlogo Slovenije za finančni prispevek iz Solidarnostnega sklada. Škoda po naravni nesreči je bila ocenjena z uporabo mednarodno priznane metodologije PDNA (angleško Post–Disaster Needs Assessment). Skupna ocena neposredne škode in posledic za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje znaša približno 9,9 milijard evrov. Ocena škode in posledic zajema vse vidike naravne nesreče, od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovne vzpostavitve infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine, odlaganja in ravnanja z odpadki in drugo.

29. novembra 2023 je bilo Sloveniji odobreno najvišje možno predplačilo iz Solidarnostnega sklada EU za sanacijo po poplavah v višini 100 milijonov evrov. Predplačilo je bilo že nakazano v slovenski proračun, vsota pa je bila praktično že porabljena, saj so bili povrnjeni stroški zaradi intervencij in ukrepov ob in po poplavah. "Pričakujemo še do 300 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev v drugi polovici leta oziroma v novi sestavi Evropskega parlamenta. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v tem času vzpostavlja ekipo, ki bo upravljala s temi sredstvi. Po uredbi je treba 18 mesecev po dodelitvi sredstev s strani parlamenta ta sredstva tudi porabiti in o tem poročati komisiji," je zapisano na vladi.