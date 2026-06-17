V Levici za črtanje spominskega dneva na žrtve komunističnega nasilja

"Novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki uvaja omenjeni spominski dan, je bila sprejeta brez širše javne in strokovne razprave," je na današnji novinarski konferenci dejala sokoordinatorica Levice in vodja poslanske skupine Levica in Vesna Asta Vrečko. Po njenem prepričanju namen koalicije in nove vlade ni sprava, ampak poglabljanje delitev in razlik v družbi. To bi se sprožilo vsako leto ob tem prazniku, je posvarila. Uvedeni spominski dan vidi kot "ideološki projekt desnice".

Po njenih besedah ni država tista, ki mora interpretirati zgodovino, ampak je to naloga pristojnih institucij, fakultet in muzejev.

Pričakuje, da bo predlog v DZ podprla tudi Resnica. Tako vodja te poslanske skupine Katja Kokot kot tudi predsednik Resnice Zoran Stevanović sta namreč ob sprejemanju novele zakona o prikritih vojnih grobiščih izrazila mnenje, da ta praznik ni potreben, je spomnila. "Resnica ima zdaj možnost, da stoji za svojimi besedami," je dodala.