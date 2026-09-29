V Levici bi najranljivejšim pomagali z draginjskim dodatkom

Po predlogu bi pri določitvi dodatka ob upoštevanju njegovega osnovnega zneska v višini 200 evrov upoštevali veljavne količnike iz zakona o socialnovarstvenih prejemkih oziroma bi bila višina dodatka odvisna od velikosti družine. Upravičencu do otroškega dodatka pa bi dodatek izplačali trikrat.

V Levici ob obravnavi predlaganega rebalansa proračuna opozarjajo, da se energenti dražijo, podražitve pa najbolj prizadenejo ljudi z najnižjimi dohodki. Dosedanji vladni ukrepi njihovih stisk ne rešujejo, medtem ko bi jim Levica s predlogom zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva omogočila neposredno pomoč. Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bi denimo prejeli dodatek enkrat v obdobju ogrevalne sezone.

"Še pred dvema, tremi meseci nam je vlada govorila, da bomo morali žreti hrastovo lubje. Zdaj je pripravila rebalans s skoraj 19 milijardami evrov odhodkov, ki temelji na tako optimističnih napovedih, da po opozorilih fiskalnega sveta hodi po robu," je dejal poslanec Vladimir Šega . Denar je po njegovih besedah našla "za avtoprevoznike, kmete in celo za pnevmatike". Pomoč prevoznikom in kmetom v Levici podpirajo. A se hkrati sprašujejo, kako je mogoče, da je vlada ob vsem tem pozabila na ljudi z najnižjimi dohodki.

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Dizel je kljub današnji pocenitvi po navedbah Levice približno 37 odstotkov dražji kot sredi januarja. Za 50-litrski rezervoar je treba odšteti dobrih 26 evrov več. Ta znesek pomeni nekaj povsem drugega človeku z minimalno plačo kot pa tistemu, ki ima 3000 evrov mesečnega dohodka. Pred začetkom kurilne sezone so v še težjem položaju gospodinjstva, ki komaj plačujejo ogrevanje, so opozorili.

"Vlada je najprej zvišala dovoljene marže trgovcev z gorivi, nato pa cene blažila z zniževanjem dajatev. To zniža ceno na liter vsem enako, največji prihranek v evrih pa prinese tistim, ki porabijo največ goriva," so zapisali. V Levici podpirajo pomoč kmetom in prevoznikom, vendar ti ukrepi po njihovih navedbah ne nakažejo denarja gospodinjstvom, ki ga najbolj potrebujejo.

"Če država najde denar za vsak liter goriva, ki ga porabijo največji porabniki, mora najti denar tudi za človeka, ki ne ve, kako bo pozimi ogrel svoj dom," je prepričan Šega. Draginja po njegovih besedah ne prizadene vseh enako, zato tudi pomoč ne sme biti razdeljena vsem enako.

Zato so pripravili predlog zakona o draginjskem dodatku za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, upravičene invalide in družine z otroki. Zajel bi tudi upokojence z nizkimi dohodki, ki so upravičeni do varstvenega dodatka. Pomoč bi se izplačala samodejno in ne bi bilo treba pošiljati dodatnih vlog.