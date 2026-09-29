Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V Levici bi najranljivejšim pomagali z draginjskim dodatkom

Ljubljana, 29. 09. 2026 13.16 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
STA M.S.
Termostat

V poslanski skupini opozicijske Levice so pripravili predlog zakona za draginjski dodatek, s katerim bi pomagali najranljivejšim skupinam pri stroških za ogrevanje. Vlada je namreč nanje pri pripravi rebalansa državnega proračuna za letos pozabila, je dejal poslanec Levice Vladimir Šega.

V Levici ob obravnavi predlaganega rebalansa proračuna opozarjajo, da se energenti dražijo, podražitve pa najbolj prizadenejo ljudi z najnižjimi dohodki. Dosedanji vladni ukrepi njihovih stisk ne rešujejo, medtem ko bi jim Levica s predlogom zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva omogočila neposredno pomoč. Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bi denimo prejeli dodatek enkrat v obdobju ogrevalne sezone.

Po predlogu bi pri določitvi dodatka ob upoštevanju njegovega osnovnega zneska v višini 200 evrov upoštevali veljavne količnike iz zakona o socialnovarstvenih prejemkih oziroma bi bila višina dodatka odvisna od velikosti družine. Upravičencu do otroškega dodatka pa bi dodatek izplačali trikrat.

V Levici predlagajo dodatek za stroške z ogrevanjem (slika je simbolična).
V Levici predlagajo dodatek za stroške z ogrevanjem (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

"Še pred dvema, tremi meseci nam je vlada govorila, da bomo morali žreti hrastovo lubje. Zdaj je pripravila rebalans s skoraj 19 milijardami evrov odhodkov, ki temelji na tako optimističnih napovedih, da po opozorilih fiskalnega sveta hodi po robu," je dejal poslanec Vladimir Šega. Denar je po njegovih besedah našla "za avtoprevoznike, kmete in celo za pnevmatike". Pomoč prevoznikom in kmetom v Levici podpirajo. A se hkrati sprašujejo, kako je mogoče, da je vlada ob vsem tem pozabila na ljudi z najnižjimi dohodki.

Preberi še 'Treba se je pripraviti na zahtevno zimo, vendar menim, da ne bo nič tragičnega'

'Država mora najti denar tudi za človeka'

Dizel je kljub današnji pocenitvi po navedbah Levice približno 37 odstotkov dražji kot sredi januarja. Za 50-litrski rezervoar je treba odšteti dobrih 26 evrov več. Ta znesek pomeni nekaj povsem drugega človeku z minimalno plačo kot pa tistemu, ki ima 3000 evrov mesečnega dohodka. Pred začetkom kurilne sezone so v še težjem položaju gospodinjstva, ki komaj plačujejo ogrevanje, so opozorili.

"Vlada je najprej zvišala dovoljene marže trgovcev z gorivi, nato pa cene blažila z zniževanjem dajatev. To zniža ceno na liter vsem enako, največji prihranek v evrih pa prinese tistim, ki porabijo največ goriva," so zapisali. V Levici podpirajo pomoč kmetom in prevoznikom, vendar ti ukrepi po njihovih navedbah ne nakažejo denarja gospodinjstvom, ki ga najbolj potrebujejo.

"Če država najde denar za vsak liter goriva, ki ga porabijo največji porabniki, mora najti denar tudi za človeka, ki ne ve, kako bo pozimi ogrel svoj dom," je prepričan Šega. Draginja po njegovih besedah ne prizadene vseh enako, zato tudi pomoč ne sme biti razdeljena vsem enako.

Zato so pripravili predlog zakona o draginjskem dodatku za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, upravičene invalide in družine z otroki. Zajel bi tudi upokojence z nizkimi dohodki, ki so upravičeni do varstvenega dodatka. Pomoč bi se izplačala samodejno in ne bi bilo treba pošiljati dodatnih vlog.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
levica draginjski dodatek ogrevanje

KPK uvaja postopek zoper Mijiča zaradi navedb o izobrazbi

24ur.com Opozicija kritična do predloga rebalansa: 'Zavajanje vlade ne bo imelo uspeha'
24ur.com Kako velik udarec bi lahko interventni zakon zadal javnim financam?
24ur.com Rop o rebalansu
24ur.com Levica v DZ vložila zakon za ukinitev dopolnilnega zavarovanja: 'Več kot 95 odstotkov ljudi bo na boljšem'
24ur.com Spremembe proračuna: v ospredju ukrepi za pomoč po poplavah
24ur.com Proračuna za prihodnji dve leti: za opozicijo slaba, za koalicijo razvojna
24ur.com Opozicija vladi očita zapravljivost
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diabloss
29. 09. 2026 14.18
pravijo da vse to že piše v interventnem zakonu, ko bo začel veljati bodo vs lahko imeli okna odprta pozimi pa jih ne bo zeblo
Odgovori
-1
0 1
flojdi
29. 09. 2026 14.02
??najnizjih prihodkof pa ne bi mal zvisali ane
Odgovori
+4
4 0
BBcc
29. 09. 2026 14.13
Janša skrbi za elito. Južno in podobne.
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
29. 09. 2026 14.52
.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
29. 09. 2026 14.00
Stranka Levica osušili ste nas kot poper, ne bomo pozabili tega. Kakšno porazno stanje v gospodarstvu !
Odgovori
+7
8 1
St. Gallen
29. 09. 2026 14.38
Koraki od Svice, pricakovano
Odgovori
0 0
BBcc
29. 09. 2026 14.00
Pri desnici pa bi za milijardo razbremenili elito. Takle mamo.
Odgovori
-3
2 5
simc167
29. 09. 2026 13.36
Levica je edina stranka, ki se zares ukvarja z najšibkejšimi in najbolj ranljivimi skupinami. Kar tako naprej.
Odgovori
-6
2 8
Smuuki
29. 09. 2026 14.37
Levica proizvaja revne ne pa da bi jih ščitila. Prvo vsem pobere in deli drobtine. To je tovarišijska ekonomija
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
29. 09. 2026 13.25
Ma kakšni dodatki? Plačo razbremeniti da bo zaposlen ki dela lahko sam poravnal vse stroške. Upokojenec mora sam poravnati vse stroške. Levica bi na vsak način imela v rokah dodatke da bi dovolj revnim delila bombončke. Ne upajo povedat da načrtno ustvarjajo revščino s tem ko denar zaposlenim prvo poberejo potem pa nekaj drobižka v obliki dodatkov dajejo tistim ki so jim prej to vzeli. Večino pobranega porabijo pa zase. Večkih nategunov od levice ni na tem svetu. Naj sami kaj ustvarijo in to delijo. Tega filma pa nikoli ne bomo videli. Niti zase ne zaslužijo kaj da bi še komu kaj dali. Vedno in povsod so strošek brez dodane vrednosti. Samo vladali bi pobirali davke in nekaj malega razdelili tistim ki so jim vzeli nazaj vse ostalo za njihovo preživetje.
Odgovori
+12
12 0
si456
29. 09. 2026 13.47
Bolj butastega komentarja pa še ne. Upokojenec, ki je celo življenje pošteno plačevav za svojo penzijo vas večina in se mu pokojnina do prihoda prejšnje vlade ni usklajeval kot bi se morala nas sami poskrbi zase. Dokler bo Slovenija socialna država bom vedno zagovarjal, da se šibkejšim pomaga. Zelo vehmento je trobiti plačo razbremenit potrebno je pa tudi nagruntati kje dobiti izgubljeno razliko kar pa desnosučnim nekako ne gre od rok. Polni so obljub pred vsakimi volitvami ampak pri iskanju rešitev pa žal .....
Odgovori
-7
1 8
seter73
29. 09. 2026 13.52
vsak upokojenec ki je pridno delal je svoje prihranke tudi ze zapravil z lagodnim zivljenjem v drzavi SFRJ ko se je veselo pufala, da je vsak slosar lahko kupil stanovanje ali hiso Danasnji penzionist dobi denar od nasega dela ne od svojega preteklega kot je to v skandinaviji in USA kjer imajo penzion skladi nalozenih v portfwlje tisoce miljard
Odgovori
-1
1 2
si456
29. 09. 2026 13.59
Mi imamo solidarnostni sistem tako, da je zadeva jasna kot ste napisali. In ga ni mogoče primerjati s skandinavskim, kjer imajo nekateri nafto ( Norveška ) in pa definitivno ne z sistemom USA kjer je veliko skladov propadlo in so ljudje ostali brez vseh vloženih sredstev za penzijon.
Odgovori
+3
3 0
si456
29. 09. 2026 14.02
Se pravi, da se je v prejšnjem sistemu z delom dalo kupiti stanovanje in zgraditi hišo. Danes v tako opevanem kapitalizmu pa kljub boljšemu standardu ljudje lahko snjajo nakup stanovanja ali gradnjo hiše. Tu se potem poraja vprašanje kateri sistem je bil boljši za navadnega šlosarja.
Odgovori
-1
0 1
Smuuki
29. 09. 2026 14.41
Nisi razumel poante. Vsak upokojenec mora imeti dovolj visoko pokojnino da ne potrebuje levice in draginjskega dodatka. Vsak zaposlen mora imeti dovolj veliko neto plačo da zmore plačati vse in lagodno živeti. Zdaj pa levica prvo s prispevki pobere preveč in deli drobtinice nazaj. Zato je povsod kjer vlada leva tovarišija revščina
Odgovori
0 0
St. Gallen
29. 09. 2026 14.53
Ce Ameri nebi dajali kredite Yu, bi vi zidali oblake
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko z družinsko fotografijo navdušil splet
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
cekin
Portal
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Toliko boste odšteli za hektar njive ali travnika
Toliko boste odšteli za hektar njive ali travnika
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
moskisvet
Portal
Kupili so nove telefone, dobili pa rabljene: razkrita velika evropska prevara
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
dominvrt
Portal
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
okusno
Portal
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961