Mesec: Politika padla na stresnem testu. Janša: Levica se je naučila šteti

"To je bil stresni test dostojnosti in vesti slovenske politike, ki je na tem testu padla. Pripravite se, težki časi prihajajo," je izvolitev predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora komentiral sokoordinator Levice Luka Mesec.

Stevanoviću je čestitke izrekel predsednik SD Matjaž Han. "Dejstvo je, da je sestavljena nova koalicija, ki ima potencialno 48 glasov. V bistvu se je začela zgodba nove vlade. Nam je jasno sporočilo, da se odpravljamo v opozicijo. /.../ Zdaj je jasno, da je večina na drugi strani in temu primerno je treba tudi delovati. Zadeve vleči na eno ali na drugo strani ni korektno. Treba je pač reči: 48 glasov ta trenutek levosredinske stranke nimajo," je dejal Han. Dodal je, da ni razočaran. "To je demokracija."

Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović je postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. V Levici in Vesni glasovnic niso dvignili. Pod predlog za kandidaturo Stevanovića pa so se podpisali vsi poslanci njegove stranke ter po trije poslanci SDS in poslanske skupine NSi, SLS in Fokus. Glasovanje o predsedniku DZ, ki za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov, običajno sicer nakaže obrise prihodnje koalicije.

Kot so pozneje v sporočilu za javnost še zapisali Socialni demokrati, pravijo, da z zaskrbljenostjo spremljajo izvolitev predsednika Državnega zbora. "Gospod Stevanović brez podpore NSi in SDS sploh ne bi mogel kandidirati, kaj šele biti izvoljen. Je pa pomenljivo, da so očitno vse glasove prispevali tudi Logarjevi Demokrati, iz česar se jasno vidi obris nove koalicije," poudarjajo. Ali je bila to želja volivk in volivcev, je po njihovem vprašanje, so pa tako odločili izvoljeni predstavniki ljudstva. "To žal ni izraz stabilnosti, temveč političnega oportunizma," dodajajo. V levosredinskem prostoru po njihovem takšna izbira nima podpore – v SD glasovnic niso niti prevzeli. "Državni zbor je tako dobil predsednika, ki so ga izvolili prav tisti, proti katerim je protestiral. Socialni demokrati se bomo še naprej po najboljših močeh trudili za demokratične standarde in ugled Državnega zbora," so zaključili.

Ali torej to pomeni, da ima Slovenija četrto Janševo vlado? "V 35-letni zgodovini bi si vsi skupaj zaslužili več enotnosti, povezovanja, na ključne funkcije v dražvi pa umestiti ljudi, ki imajo največ znanja, modrosti in izkušenj. Danes je tak dan, da se govori in piše o korupciji in to je bil eklatanten primer politične korupcije, kako nekoga pridobiti za svoje cilje. Kljub vsemu pa smo v poslanski skupini Gibanja Scoboda ohranili pokončno držo – enotno: vseh 28 proti. In takšno bo tudi naše nadaljnje delo v dobrobit državljank in državljanov. In pa za izpolnitev tistega, kar smo v volilnem programu obljubili," pa pravi začasni vodja poslancev GS Borut Sajovic. Od novega predsednika DZ, pravi, da si želi predvsem, ker bo imel zelo malo časa za učenje, da osnove hitro osvoji. "Predvsem pa, da se usmeri v prihodnost in pove, da številne izjave v preteklosti niso bile državotvorne."

Prvak SDS Janez Janša je medtem dejal, da se je danes izkazalo, da je imela v Sloveniji štiri leta oblast vlada in koalicija, ki ne zna šteti. "Zato smo tudi tam, kjer smo," je dodal. "Danes je dan, ko se je tranzicijska levica naučila šteti. Upam, da je to zaleglo. Kaj bo sledilo, pa bo odvisno od nadaljnjih postopkov." Janša še pravi, da se z oblikovanjem koalicije v zadnjem času niso ukvarjali. Po njegovih besedah je namreč SDS v dneh od volitev želela poskrbeti, da bi se slovenski pravniki in ljudje zavedali, kakšen je volilni sistem v državi. SDS je namreč podala več ugovorov na izide volitev v DZ zaradi domnevnih nepravilnosti. "Z oblikovanjem koalicije so se ukvarjali tisti, ki ne znajo šteti," je še pristavil.

O tem, ali ostaja na stališču, da manjšinske vlade ne bo oblikoval, pa je odvrnil, da vsaj na začetku manjšinska vlada "ni možna", ker da je za izvolitev mandatarja potrebna večina 46 glasov. "V naslednjih dneh bo jasno, stvari so, takšne kot so, danes so mogoče nekoliko bolj jasne, niso pa še popolnoma jasne, tako da v prihodnjih dneh bomo videli, kaj se bo zgodilo," je še dejal o oblikovanju prihodnje vlade.

Logar: Demokrati s podporo Stevanoviću omogočili nadaljnje postopke za imenovanja vlade

Predsednik stranke Demokrati Anže Logar je v izjavi po izvolitvi Stevanovića dejal, da so glasovali za kandidata, ki omogoča, da postopek imenovanja naslednje vlade lahko teče naprej. V tem trenutku imajo na mizi samo ponudbo Gibanja Svoboda, o sestavi nove vlade pa se je pripravljen pogovarjati z vsemi, pravi.

Rezultat volitev je po Logarjevih besedah pokazal, da je v slovenskem parlamentarnem sistemu treba zagotoviti normalno delovanje. Tako kot so prevzeli odgovornost za vodenje mandatno-volilne komisije DZ, ker ni bilo soglasja za druge kandidate, zato da lahko postopek teče naprej, so tudi tokrat glasovali za kandidata, ki omogoča nadaljevanje postopka sestavljanja vlade, je dejal Logar.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je po izvolitvi za predsednika DZ zatrdil, da danes niso "niti obrisali niti orisali nobene koalicije", ampak so izvolili samo prvega med enakimi. "To ne pomeni niti za bližnjo niti za neko daljno prihodnost popolnoma nič," je zatrdil. Ponovil, da se ne vidijo ne v vladi Janeza Janše ne Roberta Goloba.

Poslanska skupina je glasovala enotno, kar je po njegovem mnenju dober pokazatelj enotnosti tudi za pogajanja o prihodnji vladi. "Mene ravno ta enotnost prepričuje v to, da je pot, po kateri gremo, pravilna," je dejal. Poslanska skupina je raznobarvna, tako bodo tudi vsako vlado, v katero bodo vstopili "razbarvali", je odgovoril na vprašanje, ali bodo, kot so napovedovali pred volitvami, vztrajali pri tem, da vstopijo le v raznobarvno vlado. Ponovil je, da je ključni element sestave naslednje vlade program, s katerim so nastopili na volitvah. Državljani pa si zaslužijo vlado, ki bo odgovarjala pričakovanjem, ki so jih izrazili na volitvah, je dejal. V ta namen je t.i. tretji blok s predlogom interventnega zakona nakazal programske točke, ki so nujne, da državo premaknejo korak naprej. Zaenkrat imajo na mizi samo ponudbo Gibanja Svoboda, "kot neko osnovo za razpravo vnaprej". V ponedeljek bo na seji izvršilnega odbora stranki predstavil osnutek koalicijskega sporazuma, ki ga je predstavila Svoboda, na podlagi tega pa se bodo odločili za naslednje korake. "Nimamo nobene druge ponudbe, ko bomo drugo ponudbo dobili, bomo na organih stranke odločali naprej," je dejal. Če bo na pogovore o sestavi vlade povabil predsednik SDS Janša, se jih bo udeležil, pravi.

Cigler Kralj: Izvolitev Stevanovića še en korak proti razvojni koaliciji

V realni politiki je treba znati šteti do 46, je po današnji izvolitvi Stevanovića dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj in spomnil, da je prav Stevanović segel še čez to mejo. V NSi sicer vidijo to kot še en korak proti razvojni koaliciji, upajo pa, da tudi proti desnosredinski vladi.

"V našem trojčku NSi, SLS in Fokus smo se naučili šteti do 46. Na podlagi vsebinskega sodelovanja, ki je temeljilo na usklajevanju interventnega zakona, ki je namenjen popravi krivic prejšnje Golobove vlade in odpravi diskriminacij, ki jih je ta vlada povzročila, je bil naslednji logičen političen korak tudi to, da smo našli osebo, ki je lahko preštela do 46 oziroma še čez," je v izjavi v DZ dejal Cigler Kralj. Stevanović je po njegovih besedah dobil njihovo podporo, "ker je lahko v tem trenutku povezal politične sile". V poslanski skupini desnega trojčka pa njegovo izvolitev vidijo kot "še en korak proti razvojni koaliciji, ki bo rezultirala, upamo, v desnosredinski vladi". "Ali pa, če se izrazim bolj metaforično, mislim, da še malo bolj diši po pomladi," je bil slikovit. Razmere so zahtevne, meni. Prejšnja vlada je po njegovi oceni pustila veliko proračunsko luknjo in povzročila tudi veliko krivic in diskriminacij, pri čemer je omenil zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o dolgotrajni oskrbi in stalno spreminjanje pravil igre na področju poslovnega okolja. "Mislim, da nas čaka veliko vsebinskega dela, o postopkih bomo pa videli, počakajmo," je dejal o nadaljnjih postopkih.

