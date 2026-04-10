Slovenija

Mesec: Politika padla na stresnem testu. Janša: Levica se je naučila šteti

Ljubljana, 10. 04. 2026 18.17 pred 10 minutami 7 min branja 38

Avtor:
Ti.Š.
Prvak stranke Resni.ca Stevanović je postal novi predsednik DZ.

"To je bil stresni test dostojnosti slovenske politike, ki je na tem testu padla," je izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika Državnega zbora komentiral sokoordinator Levice Luka Mesec. Prvak SD Matjaž Han medtem pravi, da to pomeni dejstvo, da je sestavljena nova koalicija: "Nam je jasno sporočilo, da se odpravljamo v opozicijo". "Danes je tak dan, da se govori in piše o korupciji in to je bil eklatanten primer politične korupcije, kako nekoga pridobiti za svoje cilje," meni začasni vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. "Danes je dan, ko se je tranzicijska levica naučila šteti. Upam, da je to zaleglo," pa je dejal prvak SDS Janez Janša.

FOTO: Aljoša Kravanja

"To je bil stresni test dostojnosti in vesti slovenske politike, ki je na tem testu padla. Pripravite se, težki časi prihajajo," je izvolitev predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora komentiral sokoordinator Levice Luka Mesec.

FOTO: Aljoša Kravanja

Stevanoviću je čestitke izrekel predsednik SD Matjaž Han. "Dejstvo je, da je sestavljena nova koalicija, ki ima potencialno 48 glasov. V bistvu se je začela zgodba nove vlade. Nam je jasno sporočilo, da se odpravljamo v opozicijo. /.../ Zdaj je jasno, da je večina na drugi strani in temu primerno je treba tudi delovati. Zadeve vleči na eno ali na drugo strani ni korektno. Treba je pač reči: 48 glasov ta trenutek levosredinske stranke nimajo," je dejal Han. Dodal je, da ni razočaran. "To je demokracija."

FOTO: Aljoša Kravanja

 

Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović je postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. V Levici in Vesni glasovnic niso dvignili. Pod predlog za kandidaturo Stevanovića pa so se podpisali vsi poslanci njegove stranke ter po trije poslanci SDS in poslanske skupine NSi, SLS in Fokus. Glasovanje o predsedniku DZ, ki za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov, običajno sicer nakaže obrise prihodnje koalicije.

Kot so pozneje v sporočilu za javnost še zapisali Socialni demokrati, pravijo, da z zaskrbljenostjo spremljajo izvolitev predsednika Državnega zbora. "Gospod Stevanović brez podpore NSi in SDS sploh ne bi mogel kandidirati, kaj šele biti izvoljen. Je pa pomenljivo, da so očitno vse glasove prispevali tudi Logarjevi Demokrati, iz česar se jasno vidi obris nove koalicije," poudarjajo. Ali je bila to želja volivk in volivcev, je po njihovem vprašanje, so pa tako odločili izvoljeni predstavniki ljudstva. "To žal ni izraz stabilnosti, temveč političnega oportunizma," dodajajo. V levosredinskem prostoru po njihovem takšna izbira nima podpore – v SD glasovnic niso niti prevzeli. "Državni zbor je tako dobil predsednika, ki so ga izvolili prav tisti, proti katerim je protestiral. Socialni demokrati se bomo še naprej po najboljših močeh trudili za demokratične standarde in ugled Državnega zbora," so zaključili.

Ali torej to pomeni, da ima Slovenija četrto Janševo vlado? "V 35-letni zgodovini bi si vsi skupaj zaslužili več enotnosti, povezovanja, na ključne funkcije v dražvi pa umestiti ljudi, ki imajo največ znanja, modrosti in izkušenj. Danes je tak dan, da se govori in piše o korupciji in to je bil eklatanten primer politične korupcije, kako nekoga pridobiti za svoje cilje. Kljub vsemu pa smo v poslanski skupini Gibanja Scoboda ohranili pokončno držo – enotno: vseh 28 proti. In takšno bo tudi naše nadaljnje delo v dobrobit državljank in državljanov. In pa za izpolnitev tistega, kar smo v volilnem programu obljubili," pa pravi začasni vodja poslancev GS Borut Sajovic. Od novega predsednika DZ, pravi, da si želi predvsem, ker bo imel zelo malo časa za učenje, da osnove hitro osvoji. "Predvsem pa, da se usmeri v prihodnost in pove, da številne izjave v preteklosti niso bile državotvorne."

Prvak SDS Janez Janša je medtem dejal, da se je danes izkazalo, da je imela v Sloveniji štiri leta oblast vlada in koalicija, ki ne zna šteti. "Zato smo tudi tam, kjer smo," je dodal. "Danes je dan, ko se je tranzicijska levica naučila šteti. Upam, da je to zaleglo. Kaj bo sledilo, pa bo odvisno od nadaljnjih postopkov."

Janša še pravi, da se z oblikovanjem koalicije v zadnjem času niso ukvarjali. Po njegovih besedah je namreč SDS v dneh od volitev želela poskrbeti, da bi se slovenski pravniki in ljudje zavedali, kakšen je volilni sistem v državi. SDS je namreč podala več ugovorov na izide volitev v DZ zaradi domnevnih nepravilnosti. "Z oblikovanjem koalicije so se ukvarjali tisti, ki ne znajo šteti," je še pristavil.

FOTO: Aljoša Kravanja

O tem, ali ostaja na stališču, da manjšinske vlade ne bo oblikoval, pa je odvrnil, da vsaj na začetku manjšinska vlada "ni možna", ker da je za izvolitev mandatarja potrebna večina 46 glasov.

"V naslednjih dneh bo jasno, stvari so, takšne kot so, danes so mogoče nekoliko bolj jasne, niso pa še popolnoma jasne, tako da v prihodnjih dneh bomo videli, kaj se bo zgodilo," je še dejal o oblikovanju prihodnje vlade.

Logar: Demokrati s podporo Stevanoviću omogočili nadaljnje postopke za imenovanja vlade

Predsednik stranke Demokrati Anže Logar je v izjavi po izvolitvi Stevanovića dejal, da so glasovali za kandidata, ki omogoča, da postopek imenovanja naslednje vlade lahko teče naprej. V tem trenutku imajo na mizi samo ponudbo Gibanja Svoboda, o sestavi nove vlade pa se je pripravljen pogovarjati z vsemi, pravi.

FOTO: Aljoša Kravanja

Rezultat volitev je po Logarjevih besedah pokazal, da je v slovenskem parlamentarnem sistemu treba zagotoviti normalno delovanje. Tako kot so prevzeli odgovornost za vodenje mandatno-volilne komisije DZ, ker ni bilo soglasja za druge kandidate, zato da lahko postopek teče naprej, so tudi tokrat glasovali za kandidata, ki omogoča nadaljevanje postopka sestavljanja vlade, je dejal Logar.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je po izvolitvi za predsednika DZ zatrdil, da danes niso "niti obrisali niti orisali nobene koalicije", ampak so izvolili samo prvega med enakimi. "To ne pomeni niti za bližnjo niti za neko daljno prihodnost popolnoma nič," je zatrdil. Ponovil, da se ne vidijo ne v vladi Janeza Janše ne Roberta Goloba.

Poslanska skupina je glasovala enotno, kar je po njegovem mnenju dober pokazatelj enotnosti tudi za pogajanja o prihodnji vladi. "Mene ravno ta enotnost prepričuje v to, da je pot, po kateri gremo, pravilna," je dejal. Poslanska skupina je raznobarvna, tako bodo tudi vsako vlado, v katero bodo vstopili "razbarvali", je odgovoril na vprašanje, ali bodo, kot so napovedovali pred volitvami, vztrajali pri tem, da vstopijo le v raznobarvno vlado.

Ponovil je, da je ključni element sestave naslednje vlade program, s katerim so nastopili na volitvah. Državljani pa si zaslužijo vlado, ki bo odgovarjala pričakovanjem, ki so jih izrazili na volitvah, je dejal. V ta namen je t.i. tretji blok s predlogom interventnega zakona nakazal programske točke, ki so nujne, da državo premaknejo korak naprej.

Zaenkrat imajo na mizi samo ponudbo Gibanja Svoboda, "kot neko osnovo za razpravo vnaprej". V ponedeljek bo na seji izvršilnega odbora stranki predstavil osnutek koalicijskega sporazuma, ki ga je predstavila Svoboda, na podlagi tega pa se bodo odločili za naslednje korake.

"Nimamo nobene druge ponudbe, ko bomo drugo ponudbo dobili, bomo na organih stranke odločali naprej," je dejal. Če bo na pogovore o sestavi vlade povabil predsednik SDS Janša, se jih bo udeležil, pravi.

Cigler Kralj: Izvolitev Stevanovića še en korak proti razvojni koaliciji

V realni politiki je treba znati šteti do 46, je po današnji izvolitvi Stevanovića dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj in spomnil, da je prav Stevanović segel še čez to mejo. V NSi sicer vidijo to kot še en korak proti razvojni koaliciji, upajo pa, da tudi proti desnosredinski vladi.

FOTO: Bobo

"V našem trojčku NSi, SLS in Fokus smo se naučili šteti do 46. Na podlagi vsebinskega sodelovanja, ki je temeljilo na usklajevanju interventnega zakona, ki je namenjen popravi krivic prejšnje Golobove vlade in odpravi diskriminacij, ki jih je ta vlada povzročila, je bil naslednji logičen političen korak tudi to, da smo našli osebo, ki je lahko preštela do 46 oziroma še čez," je v izjavi v DZ dejal Cigler Kralj. Stevanović je po njegovih besedah dobil njihovo podporo, "ker je lahko v tem trenutku povezal politične sile".

V poslanski skupini desnega trojčka pa njegovo izvolitev vidijo kot "še en korak proti razvojni koaliciji, ki bo rezultirala, upamo, v desnosredinski vladi". "Ali pa, če se izrazim bolj metaforično, mislim, da še malo bolj diši po pomladi," je bil slikovit.

Razmere so zahtevne, meni. Prejšnja vlada je po njegovi oceni pustila veliko proračunsko luknjo in povzročila tudi veliko krivic in diskriminacij, pri čemer je omenil zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o dolgotrajni oskrbi in stalno spreminjanje pravil igre na področju poslovnega okolja. "Mislim, da nas čaka veliko vsebinskega dela, o postopkih bomo pa videli, počakajmo," je dejal o nadaljnjih postopkih.

Pirc Musarjeva v čestitki Stevanoviću: Položaj predsednika DZ nosi veliko odgovornost

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću čestitala ob izvolitvi. Na družbenem omrežju X je zapisala, da položaj nosi veliko odgovornost do demokratičnih procesov, institucij ter vseh državljank in državljanov.

Zaželela mu je, da bo svoje poslanstvo opravljal nesebično, v duhu spoštovanja demokracije, ustavnega reda in kulture dialoga.

Po današnji prvi seji DZ pa bodo stekli nadaljnji koraki do oblikovanja nove vlade, pri čemer bo kmalu znova na potezi predsednica Pirc Musarjeva. Po petkovi seji bo namreč odvodila krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin o možnih kandidatih za mandatarja za sestavo nove vlade. V pristojnosti predsednice je namreč tudi, da v 30 dneh po konstituiranju novega sklica DZ temu predloži kandidata za mandatarja.

'Imenovanje kot most, ki bo spajal tisto, kar je do danes delovalo nezdružljivo'

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
retropil
10. 04. 2026 19.31
Desni vsi mastni, a realnost je kruta. Resnica ne gre v koalicijo s SDS, pa tudi ne s Svobodo. TI tretji blok pa nima niti toliko glasov kot prva dva. Torej opcije so tri. Ena je manjšinska vlada, kar bi realno holob celo lahko izpeljal za določene stvari, druga je kraja poslancev za zagotovitev dovolj mest (kar bi moralo biti prepovedano), tretja pa so nove volitve.
MEDKO
10. 04. 2026 19.30
Mesec pa pa. Bombončki pred volitvami k sreči niso palili
aponi
10. 04. 2026 19.29
Ja...mi pa se vračamo 10 let nazaj......kar slabo mi je
Sl0venc
10. 04. 2026 19.29
SDS + NSi + Demokrati + Resni.ca = 48 poslancev. Če bi bil Janša desničar, ne bi sodeloval s Stevanovićem. Vsi naši politiki so komunisti. Besedi levičar in desničar v naši politiki kažeta na to, kje poslanci sedijo v parlamentu. Levičarji na levi strani, desničarji na desni strani.
BrezPitt
10. 04. 2026 19.29
A notar ne bo odprl pisma od Stevota?
Gutenberg
10. 04. 2026 19.28
Ha ha Luka Mesec, pejt u fabrko za trak, da dobiš malo realnih izkušenj. Konec bo šlepanja z gobcanjem ... in Fotopuba.
300 let do specialista
10. 04. 2026 19.27
Levica je nokaurirana, lahko gredo le h kraljici na zagovor.
belyugo
10. 04. 2026 19.27
Če bi levi hoteli nekoga drugega na tej poziciji, bi ga pa predlagali. Ne vem zakaj zdaj to igranje razočaranja.
BrezPitt
10. 04. 2026 19.27
Kako je lahko sds glasoval, ko pa ne priznavajo volitev?
Ici
10. 04. 2026 19.25
Luka Mesec, politika je padla na dno takrat, ko ste "fantje iz Levice", predvsem ti, začeli hoditi na seje DZ nadrogirani in popolnoma odsotni. Če pa k temu dodamo še obnašanje UKZ, potem ste enaki kot "fantje iz naselja", ki si jih hodil lani obiskovati in se slikati z njimi. Luka, bodi dober in molči.
Vladna norost
10. 04. 2026 19.23
Danes sta bili Svoboda in Levica popolnoma poraženi pika, dokončno pika.
BrezPitt
10. 04. 2026 19.28
Čez nekaj mesecev pa bo poražena Slovenija klicaj, dokončen klicaj!
CosmicAnarchy
10. 04. 2026 19.23
Janša že povezuje Slovenijo: Mahniča s Stevanovićem, Logarjevo “sredino” z desno večino in notarske obljube z reciklažnim zabojnikom. Štiri leta so menda vladali tisti, ki ne znajo šteti, danes pa so se čudežno pojavili točno 48 glasovi. Kakšno naključje. V Sloveniji se vlade očitno ne sestavljajo v pogovorih, ampak same od sebe, kot plesen v vlažni kleti.🤡🙃
pinč pančev
10. 04. 2026 19.27
🤣🤡
Minifa
10. 04. 2026 19.23
Dober je STEFANOVIĆ zrihtal Meseca, že na soočenju, ko se je obnašal NEKULTURNO, ga je kulturno ugasnil..
EU Dig. Cenzura
10. 04. 2026 19.23
SteVanovič
zmerni pesimist
10. 04. 2026 19.22
Luka brez vesne bi pa popolnama pogorel vesna pa nič
Yon Dan
10. 04. 2026 19.21
Mesec naj najprej dela 20 let v gospodarstvu.
zrela hruška
10. 04. 2026 19.22
kot janshari? 🤣🤣
trac
10. 04. 2026 19.31
Več kot Mesec
fljfo
10. 04. 2026 19.21
Je k0nčno uvidel, da je levi pol preživet in ima manjšino v parlamentu?
EU Dig. Cenzura
10. 04. 2026 19.20
Seveda ko ni po LEVIČARSKO je pa korupcija ipd. Končno KONEC je z levičarji!!! Konec visokih davkov, vsaj upamo...
zrela hruška
10. 04. 2026 19.20
Juhu dosegli smo plačljivo zdravstvo. vsak mesec bom dal na stran ne več kot 10000 eur. kaj vem bo dovolj? 😁😅
EU Dig. Cenzura
10. 04. 2026 19.22
Ja kdo ti je pa to povedal? Kje piše da bomo plačevali več????
pinč pančev
10. 04. 2026 19.29
Lahk da bomo šli nazaj na sistem izpred 4 let k to je biu itak nateg
Delavec_Slo
10. 04. 2026 19.19
Mesec takoj domov k mami na cucelj!!!
bibaleze
