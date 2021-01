V Levici, SAB in LMŠ ministra Ciglerja Kralja pozvali k odstopu

V LMŠ, SD, Levici in SAB so v torek zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za delo, na kateri bi obravnavali sofinanciranje projektov za pomoč najranljivejšim skupinam zaradi epidemije covida-19, še zlasti projektov Zavoda Iskreni, ki je po njihovi oceni sporno.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč lansko poletje objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najranljivejšim skupinam prebivalcev zaradi epidemije. Namen je bil podpreti projekte, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se ranljive skupine znašle zaradi epidemije. Na razpisu so izbrali tudi Zavod Iskreni, Zavod za kulturo življenja.

V opoziciji so kritični tako do povezav ministra z zavodom kot tudi do vsebin in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo v zavodu.