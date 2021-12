V Levici opozorili na kršitve pri izplačilu božičnice, zahtevajo sklic nujne seje DZ

Na ta način so, so pojasnili v Levici, delodajalci neenako obravnavali tiste zaposlene, ki so bili med letom upravičeno odsotni zaradi zdravstvenega stanja, nosečnosti in starševstva, torej na podlagi njihovih osebnih okoliščin.

Zahtevo za sklic nujne seje so obrazložili s tem, da je več podjetij v Sloveniji pri izplačilu letne nagrade iz naslova poslovne uspešnosti podjetja (t. i. božičnice ali 13. plače) omogočilo posredno diskriminacijo zaposlenih zaradi njihovih osebnih okoliščin: zdravstvenega stanja, starševstva, nosečnosti in tudi spola. "Podjetja so delovala na način, po katerem so nižjo božičnico prejeli zaposleni, ki so bili tekom leta v bolniškem staležu ali na porodniškem oziroma starševskem dopustu mesec dni ali več."

S tovrstnimi spornimi merili podjetja kršijo prepoved diskriminacije iz Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZvarD), po katerem je diskriminacija vsaka neupravičena neenaka obravnava oseb zaradi njihovih osebnih okoliščin, kot so spol, starost, barva kože, narodnost ali etnično poreklo, invalidnost, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje, starševstvo in nosečnost, so pojasnili.

"Delavci in delavke so bili v več primerih obravnavani neenako in diskriminatorno glede na prispevek k uspehu podjetja, ki ne sme biti pogojevan ali postavljen v odvisnost od njihove navzočnosti na delovnem mestu. Nagrada za poslovno uspešnost podjetja pripada vsem zaposlenim, faktor odsotnosti z dela zaradi bolezni ali druge upravičene odsotnosti se pri tej vrsti nagrajevanja zaposlenih ne sme upoštevati."

Dodali so, da je vsekakor dobrodošlo in pozitivno, da podjetja ob koncu leta svoj dobiček delijo z zaposlenimi, ki so zanj seveda zaslužni, vendar morajo ob tem upoštevati zakonodajo, tudi prepoved diskriminacije. Upravno sodišče je v praksi pritrdilo, so opozorili, da ta zakonodaja velja tudi za delodajalce v gospodarstvu.

Poslanec Levice Miha Kordiš je ob tem dejal, da kapital "na veliko krši delavske pravice, tudi pravico do božičnice".

"Kljub temu, da so bile božičnice pred časom razdavčene, jih nekatera podjetja delavcem znižujejo ali odrekajo odrekajo le zato, ker so potrebovali bolniško ali starševsko odsotnost. Čeprav k uspehu podjetja bistveno prispeva delo rok in možganov zaposlenih, si sadove prisvajajo lastniki z izplačili dobičkov in menedžment z radodarnimi nagradami, ki podobnih nelegalnih penalov seveda ne poznajo. Namesto dividend za kapitaliste – poštena božičnica za vse delavce," je dodal.

V Levici zato predlagajo, da Inšpektorat RS za delo v letu 2022 izvede akcijo nadzora na področju diskriminacije pri izplačilih nagrad za poslovno uspešnost podjetja, ministrstvo za delo izvede analizo o vrstah in pogostosti plačne diskriminacije zaposlenih na podlagi osebnih okoliščin, pregled relevantnih zakonskih določb in predloge za njihovo izboljšavo ter o tem v roku 30 dni poroča komisiji.

Prav tako so ministrstvo pozvali, naj pristopi k organizaciji nacionalne kampanje za ozaveščanje zaposlenih in iskalcev zaposlitev o njihovih pravicah.

Poročali smo že, da je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik v dveh novih primerih ugotovil diskriminacijo pri izplačilu letne nagrade z naslova poslovne uspešnosti oziroma božičnice. "V prvem podjetju se je božičnica zaposlenim znižala že, če so bili med letom enkrat odsotni z dela zaradi bolezni, pri več kot treh odsotnostih pa je niso prejeli. V drugem so nižjo prejeli zaposleni z resnim zdravstvenim stanjem," je sporočil. V obeh primerih je zaposlovalec zaposlene obravnaval neenako glede na njihovo zdravstveno stanje, kar je prepovedano.