V Levici pozivajo k razlastitvi lastnika podjetja, ki huje krši delavske pravice

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Levici, je v primeru Marinblu prišlo do zlorabe zakonodaje. "Zato je čas, da v Sloveniji naredimo rez z zakonodajo, ki to omogoča. Država mora zagotoviti, da se kršenje temeljnih pravic delavcev ustrezno sankcionira, da se prepreči socialni dumping in nelojalno konkurenco. In to na način, da se osebam, ki namenoma in konsistentno hudo kršijo zakonodajo, prepove nadaljnje okoriščanje na podlagi lastninske pravice v podjetjih, ki jih vodijo," so pozvali.

Poslanec Levice Milan Jakopovič je zato na vlado naslovil poslansko pobudo za pripravo predloga sprememb zakonodaje, ki bodo preprečile, da so lahko lastniki podjetij osebe, ki so hudi ali ponavljajoči se kršilci delavskih pravic; omogočile razlastitev lastnika podjetja, ki huje ali ponavljajoče se krši delavske pravice, in preoblikovanje takega podjetja v delavsko zadrugo ter uvedle osebno odškodninsko odgovornost lastnikov podjetij v primeru stečaja ali prisilne poravnave, če so ta podjetja hujši ali ponavljajoči se kršitelji delavskih pravic.