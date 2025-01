V Levici pričakujejo odstop generalnega direktorja policije Jušića

Po oceni Mateja Tašnerja Vatovca so kritična razkritja nepravilnosti pri delovanju centra za varovanje in zaščito.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je po današnjem sestanku poslancev z ministrom Poklukarjem ocenil, da so imeli odkrit pogovor, predvsem glede "političnih implikacij, ki jih imajo vsi očitki". Bolj kot očitki iz interpelacije Poklukarja, ki so politično orodje opozicije, so po njegovi oceni kritična razkritja nepravilnosti pri delovanju centra za varovanje in zaščito.

"Nekdo dejansko nosi tudi objektivno odgovornost za to stanje in zelo težko je to delovanje nekaterih na centru za varovanje zaščito opravičevati. Težko je zagovarjati, da se po več kot 14 mesecih šele sedaj odpravljajo stvari. Za te so verjetno številni vedeli dlje časa in seveda prvi neposredni odgovoren za to je direktor," je Vatovec dejal o sporočilu, ki so ga predali ministru.

V Levici tako pričakujejo odstop generalnega direktorja policije, ocenjujejo namreč, da bi ta poteza lahko razbremenila in ubranila ugled policije, pa tudi ministrstva za notranje zadeve ter tudi celotne vlade in koalicije.