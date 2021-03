V Levici z novo referendumsko pobudo glede investicij v Slovenski vojski

Na marčevski seji državnega zbora, ki se začenja danes, poskuša vlada sprejeti novelo Zakona o izvrševanju proračunov (ZIPRS), s katerim bi si zagotovila podlago za sklepanje pogodb o nabavah orožja prek že sprejetih proračunov in celo prek mandata te vlade, pravijo v Levici. Po njihovem mnenju je to nadomestek zakona o 780-milijonski nabavi orožja, ki so ga z zahtevo skoraj 30.000 državljank in državljanov po referendumu ustavili jeseni.

Na protiustavnost novele, tako v Levici, opozarja tudi zakonodajno-pravna: vlada je z njo v potencialnem konfliktu s kar petimi členi ustave: 1., 2., 3., 44. in 90. Drugače povedano, vlada krši določbe ustave, ki pravijo, da je Slovenija demokratična država, da je pravna država, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in člene, ki ljudstvu zagotavljajo pravico do referenduma. "Vlada namreč z novelo izigrava Ustavno sodišče (US), ki je zadržalo izvajanje zakona o 780 milijonih, pogodbe pa se do razsodbe US (ki je še ni) ne smejo sklepati. Ob tem izigrava pravico do referenduma, saj če bo US sklenilo, da je referendum o 780 milijonih dopusten (o tem trenutno odloča), bo ta v primeru sprejetja ZIPRS brezpredmeten - tudi če bi se ljudstvo na referendumu izreklo proti nabavam orožja, bi jih vlada izvršila prek ZIPRS. In s tem vlada, nenazadnje, krši načelo, da je Slovenija demokratična država, v kateri ima oblast ljudstvo," poudarjajo v Levici.

T.i. taktično transportno letalo se je v pičlih treh mesecih podražilo s 50 na 72 milijonov evrov, pojasnjujejo in dodajajo, da bodo stroške teh nabav, ki bodo lahko presegli milijardo evrov, morale odplačevati naslednje vlade, brez obzira na proračunska sredstva ali javnofinančni položaj države. Vse to se bo seveda zažiralo v prepotrebne investicije v zdravstvo, domove za starejše, stanovanja za mlade in podobno.

"Ta referendum je vlada Janeza Janše najprej nezakonito prepovedala, zdaj pa po desni prehiteva odločitev ustavnega sodišča. Z zakonom o izvrševanju proračuna daje vlada obrambnemu ministru Mateju Toninu in ministrstvu za obrambo bianco menico za sklepanje orožarskih poslov, pa četudi ti presegajo že sprejete proračune in celo mandat te vlade," so zapisali v Levici. Da vlada na ta način poskuša prehiteti referendum in ustavno sodišče, po njihovem prepričanju"ni samo nedopustno, ampak je tudi nelegalno, kajti dokler obravnava zakona na ustavnem sodišču ni zaključena, državni zbor ne sme obravnavati zakona o isti materiji".Prepričani so, da najnovejši manevri vlade"ne spreminjajo dejstva, da tri četrtine prebivalstva nasprotuje nakupu nepotrebnega orožja". Zato napovedujejo novi referendum, na katerem bodo "zahtevali pravico, da državljani odločimo, ali bo ta denar šel za orožje ali za zdravstvo, domove za starejše, stanovanja in razvoj".

Kot dodajajo v Levici, pa si je vlada ob tem v ZIPRS vzela še talca - računovodske servise in podjetja. Ti vlado že več mesecev pozivajo, naj jim letos zaradi izrednih razmer podaljša roke za oddajo zaključnih poročil. Tega vlada doslej v protikoronskih paketih ni storila, je pa to določbo naknadno (ko je zaslutila, da bomo v Levici morda šli v zbiranje podpisov za zahtevo sklica referenduma) vtaknila v ZIPRS. Namen tega manevra ni nič drugega kot računovodske servise ter podjetja obrniti proti pobudnikom referenduma, pravijo v Levici in dodajajo, da bodo zato - še pred začetkom zbiranja podpisov za referendum - vsem poslanskim skupinam poslali v sopodpis zakon, ki bi podaljšal roke za oddajo zaključnih poročil računovodskim servisom in podjetjem do konca maja. "V obrambo demokracije in pravice ljudstva do odločanja pa napovedujemo, da bomo Janšo in Tonina ustavili tudi tokrat."