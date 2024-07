V Lidl prišla na plačano dijaško prakso, danes cenjena mentorica

Vsak od nas si želi stabilnega delovnega okolja, dobrih odnosov s sodelavci in možnosti kariernega razvoja. Še bolje pa je, če ti delodajalec vse to omogoča že med šolanjem.

Lidl Slovenija kot stalno rastoče podjetje dijakom in študentom poleg konkurenčnega plačila in fleksibilnega delovnega časa, nudi tudi številne priložnosti za karierni razvoj. Na pot v Lidlu je že v srednji šoli, takrat še kot dijakinja, stopila tudi Amila Hodžić, Lidlova prodajalka, ki je danes tudi mentorica zaposlenih v eni izmed trgovin na Obali.

Od plačane dijaške prakse do redne zaposlitve Amila je svojo pot v Lidlu pričela kot dijakinja na praksi, ki jo je opravljala v okviru trgovske šole. "Lidl sem izbrala, ker je eden redkih delodajalcev, ki dijakom plačuje opravljeno prakso, kar me je seveda pritegnilo. Kot dijakinja sem se v podjetju zelo dobro počutila, saj sem se takoj lepo ujela z ekipo. Vsi so bili vedno pripravljeni pomagati in mi razložiti zadeve, če kaj nisem vedela," svoje občutke ob začetku svojega dela pri Lidlu opisuje Amila. Proti koncu prakse so Amili ponudili možnost, da z delom v trgovini nadaljuje tudi po poklicnem šolanju. "Ponudbo sem z veseljem sprejela, saj sem se že navadila na delo in sem že pridobila veliko znanja in izkušenj. Kot študentka sem v Lidlu delala do zaključka šolanja," še pove Amila. V Lidlu dijakom in študentom poleg konkurenčnega plačila, nudijo fleksibilen delovni čas, možnost relokacije pa tudi študijski ali počitniški predah, saj se zavedajo, kako velik izziv je lahko usklajevanje šolanja in dela.

"Kljub drugim ponudbam, sem se odločila ostati v Lidlu" Kmalu po tem si je Amila začela iskati redno zaposlitev. "Imela sem razne druge ponudbe za delo, ampak sem se odločila ostati v Lidlu, ker nisem želela zapustiti podjetja in ekipe, s katero smo postali kot ena majhna družina. Polega tega sem tudi že dobro poznala delo in mi proces uvajanja ni delal težav, zato sem bila vesela, da mi je Lidl omogočil zaposlitev," se spominja Amila. V Lidlu namreč aktivno zaposlujejo mlade in jim nudijo številne priložnosti za razvoj v dinamičnem okolju. Mentorstvo je ključnega pomena za razvoj kadrov Amila pa ima poleg rednega dela v Lidlu prav posebno vlogo. Je namreč mentorica novih zaposlenih in skrbi, da se ob prihodu na novo delovno mesto lažje privadijo na novo delovno okolje. Njeno strokovno znanje, komunikacijske veščine in angažiranost za delo so bile pri njej hitro opažene, zato ji je bila ta pomembna vloga zaupana že kmalu po zaposlitvi. "S tem so me zelo presenetili, saj nisem pričakovala, da se bo to zgodilo že tako kmalu. Vloga mentorice mi predstavlja veliko odgovornost in trudim se, da svoje znanje na čim boljši način predam novim sodelavcem in jim olajšam obdobje uvajanja," o mentorstvu pove Amila. Da zaposleni postane mentor, mora po predlogu svojega nadrejenega najprej opraviti usposabljanje, odgovornost te vloge pa je tudi dodatno finančno nagrajena.

V Lidlu se skrb zaposlene začne že pri uvajanju. Prav vsakemu novemu sodelavcu v prodaji in skladišču, tudi dijaku ali študentu, je dodeljen mentor, ki ga v prvih tednih zaposlitve intenzivno uvaja v delo. Uvajanje poteka v skladu z načrtom uvajanja, ki je vsebinsko in časovno prilagojen posameznemu delovnemu mestu.

Fleksibilnost, skrb za dobro počutje in odprtost za reševanje izzivov V Lidlu Slovenija dijakom in študentom poleg možnosti napredovanja nudijo tudi številne druge ugodnosti. "Pri Lidlu cenim to, da skrbi za naše dobro počutje; za naše zdravje s kolektivnim zdravstvenim zavarovanjem in hitrejšim dostopom do specialistov, za povezovanje ekip pa z raznimi dogodki. Cenim tudi, da je nagrajena uspešnost posameznika in je veliko možnosti napredovanja iz ene pozicije v drugo ter da v podjetju hitro prepoznajo potencial zaposlenih. Za delo, ki ga opravljamo, pa prejemamo tudi eno izmed boljših plač v tej panogi," o prednostih Lidla pove Amila.

Poznaš dijaka ali študenta iz tvojega kraja, ki se želi pridružiti TOP delodajalcu? "Moja karierna pot pri Lidlu me motivira, da nadaljujem s svojim delom in nekoč tudi sama postanem vodja trgovine ali celo regije. Nikoli se ne ve. Upam, da s svojo zgodbo spodbudim še koga, da svojo pot nadaljuje v Lidlu, saj se ta res izplača," še o Lidlu kot delodajalcu za konec pove Amila.

