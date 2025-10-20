V Lidlovih trgovinah med prodajalci tudi skakači

Lidlove prodajalce srečamo vsakič, ko se odpravimo po nakupih v Lidl; čeprav na prvi pogled tega ne opazimo, pa je med njimi tudi posebna ekipa prodajalcev – t. i. Lidlovi skakači, ki redno spreminjajo lokacijo dela in pomagajo v tistih trgovinah, kjer jih najbolj potrebujejo ter tako skrbijo za to, da je nakupovalna izkušnja obiskovalcev trgovin še boljša. S tem namenom v podjetju z obljubo "Lidl. Splača se." ustvarjajo dodano vrednost ne le za kupce, ampak tudi za svoje zaposlene.

Kdo so Lidlovi skakači?

Skakači so podporni steber vseh Lidlovih trgovin – pomagajo tam, kjer jim zaradi dopustov ali bolniških odsotnosti primanjkuje zaposlenih. To pomeni, da redno menjajo lokacijo dela v bližini svojega prebivališča, sicer pa opravljajo enako delo kot prodajalci in pomočniki v trgovinah. Delo skakača je v Lidlu nekaj edinstvenega, saj je idealna za vse, ki imajo radi še več dinamičnosti in fleksibilnosti, skakač pa lahko postane vsak, ki je v Lidlu najprej zaposlen kot prodajalec ali pomočnik vodje poslovne enote.

Delovni dan spremljata dinamičnost in fleksibilnost

"Naš delovnik res ni dolgočasen – vodje nas sproti, a pravočasno obvestijo, kdaj in kje delamo v naslednjih dneh. Po prejetem sporočilu najprej preverim lokacijo in čas vožnje do trgovine. Pri skakaštvu mi je najbolj všeč prav fleksibilnost, ki mi omogoča prilagajanje dela in prostega časa," o naravi dela pove ena od Lidloviih skakačic, Ines Bradeško.

Fleksibilen delovnik, dodatne bonitete in nova poznanstva

Ena največjih prednosti 'skakaštva' je večje ravnovesje med delom in prostim časom. "Moj delavnik mi omogoča dovolj časa za prostočasne aktivnosti. Sprehod v naravi, obisk najljubšega hriba ob prostih dopoldnevih in vikendih ter izleti so tisti, ki mi dajo svežo energijo in motivacijo," pove Ines. Skakači v Lidlu so deležni tudi posebnih bonitet. Za opravljeno delo je zagotovljen mesečni dodatek za fleksibilnost, prav tako pa dobijo povrnjeno celotno kilometrino od doma bivanja do poslovalnice in nazaj. Ines kot prednost izpostavlja tudi nenehno spoznavanje novih ljudi.

Ukrepi za spodbujanje dobrega počutja zaposlenih, med katerimi so fleksibilen delovni čas in druge ugodnosti, so del širše zaobljube podjetja – ustvarjati resnično vrednost za zaposlene in jim omogočati, da rastejo v zasebnem in poklicnem življenju.

"Ker imam rada nove kraje in spoznavanje novih ljudi, mi je to, da sem del ekipe skakačev, ki vsak dan menjajo lokacijo dela, res pisano na kožo. Doslej sem delala v več kot 20 poslovalnicah in povsod so me lepo sprejeli. Rada imam svoje 'žabe', kot se kdaj poimenujemo med sabo, in hvaležna sem, da sem lahko del ekipe, ki pomaga trgovinam, ko to najbolj potrebujejo, kar na koncu dneva tudi največ šteje," še pove Ines.

