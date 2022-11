V Lidlu Slovenija sporočajo "Ne pozabi na jajca"

Ves november bodo škatle z BIO jajci in jajci Naše nam paše v vseh trgovinah Lidl Slovenija opremljene z nalepkami 'Ne pozabi na jajca'. S tem nagovarjajo kupce, naj pri nakupovanju ne pozabijo vzeti še tako osnovne sestavine, kot so jajca, hkrati pa ima ta poziv tudi globlji namen, saj želijo moške spomniti, kako pomembno je redno mesečno samopregledovanje.

V Lidlu Slovenija svoje kupce in zaposlene v novembru že tradicionalno opozarjajo na preventivo raka na prostati in raka na modih. S tem namenom tudi letos nadaljujejo s projektom Brkati november, ki tudi letos sporoča: Ne pozabi na jajca!

Vse škatle BIO svežih jajc in jajc Naše nam paše bodo novembra v Lidlu Slovenija opremljene s posebno nalepko.

V društvu OnkoMan letos še posebej opozarjajo na povečano tveganje za raka na prostati po 50. letu, zato je redno samopregledovanje za to starostno skupino še toliko bolj pomembno.

Od vsake prodane škatle BIO svežih jajc in jajc Naše nam paše bodo v Lidlu Slovenija namenili 10 centov Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan.

Kdaj si si nazadnje pregledal moda?

Naj ne bo več zadrege ob tem vprašanju, pa če se glasno izusti v pravi moški družbi ali pa ga nežno prišepne ljubljena oseba. Odgovor vsakega moškega bi moral biti: Skrbno jih pretipam vsak mesec. Strokovnjaki namreč priporočajo enkrat mesečno samopregledovanje, in sicer je najbolje, da si moški za to enostavno opravilo določi vedno isti dan v mesecu. Najbolj priporočljivo je to opraviti med prhanjem.

Zaskrbljujoče pa je predvsem to, da večina moških obišče zdravnika v precej poznem stadiju razvoja bolezni. Za zgodnje odkrivanje in s tem večjo ozdravljivost lahko moški ogromno naredijo sami – s preprosto, a dobro navado: samopregledovanjem. Zgodnje odkrivanje bolezni je tudi pri raku mod pomemben dejavnik uspešnosti zdravljenja.

Ne pozabi, že 30 sekund lahko reši življenje, zato nikar ne pozabi na jajca.

Naročnik oglasa je Lidl Slovenija.