50 let ljubljanske konjeniške policije: 'Izredno pomembna za varnost'

Kot je po slovesnosti ob 50-letnici ustanovitve ljubljanske postaje konjeniške policije za medije povedal njen načelnik Janez Podobnik, je konjeniška policija izredno pomembna pri zagotavljanju varstva v državi. Policisti konjeniki namreč ves čas spremljajo varnostno situacijo v državi in se usmerjajo predvsem na območja, kjer je njihova prisotnost ključna za zagotavljanje varnosti. Med drugim je izpostavil javne shode, na katerih obstaja večja stopnja tveganja za hujše izgrede in množično kršenje javnega reda in miru.