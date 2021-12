V Ljubljani 20-odstotna podražitev ogrevanja, Petrol zvišal cene elektrike in plina

Petrol pa bo z današnjim dnem podražil električno energijo in zemeljski plin. Električna energija po rednem ceniku se bo za gospodinjstva podražila za okoli 30 odstotkov, končni račun za povprečnega gospodinjskega porabnika elektrike pa bo višji za okoli sedem evrov na mesec oz. nekaj več kot 10 odstotkov. Zemeljski plin se bo podražil za 12 odstotkov. Petrol je imel lani po podatkih agencije za energijo pri električni energiji 11,6-odstotni tržni delež in pri zemeljskem plinu 9,2-odstotnega.

Energetika Ljubljana kot razlog za zvišanje variabilnega dela cene toplote navaja izredne rasti cen energentov in emisijskih kuponov. Ob tem zagotavlja, da do konca ogrevalne sezone ne bo več dodatno višala cen toplote. Prav tako ne namerava zvišati cen zemeljskega plina in električne energije.

Ostali ponudniki letos ne nameravajo zvišati cen električne energije, tako so namreč pojasnili v podjetjih Ece, Elektro energija, Energija plus, E3 in Gen-I. V slednjemu so se sicer zavezali, da vsaj do poletja 2022 ne bodo zvišali cen elektrike in zemeljskega plina.

Zaradi visokih cen razrešen direktor Energetike Maribor

Mariborski župan Saša Arsenovič je v torek popoldne sklical sestanek vodij svetniških skupin, s katerimi so govorili o možnih ukrepih zaradi visokih cen ogrevanja v mestni občini, ki so trenutno celo najvišje v Sloveniji. Zaradi nastalih razmer je nadzorni svet Energetike Maribor razrešil dolgoletnega direktorja Energetike Maribor Alana Perca.

Kot je po sestanku v Mariboru povedal Arsenovič, je do srečanja svetniških skupin prišlo zaradi težav v poslovanju Energetike Maribor, na katere mestna politika ni imela vpliva. Po njegovih besedah je prišlo do bistvenih sprememb pri pričakovanih poslovnih rezultatih podjetja, glede na to, kar je vodstvo predstavilo na septembrski in pozneje na novembrski seji nadzornega sveta.

Minister Jernej Vrtovec se je po Arsenovičevih besedah odzval na način, da se bo država na trenutno problematiko glede višanja cen energentov in s tem vse dražjega ogrevanja odzvala ne le zaradi Maribora, pač pa na ravni vse države. To naj bi storili s t. i. energetskim vavčerjem.

Ker se v Mariboru zavedajo, da to ne bo dovolj, so na današnjem sestanku iskali možne rešitve za Energetiko Maribor, saj si glede na sicer dobro poslovanje vseh ostalih podjetij znotraj mestnega holdinga ne želijo rdečih številk. Kot je povedal župan, bo zato holding tistim, ki bodo to želeli, omogočil obročno odplačevanje razlike med lansko in letošnjo ceno ogrevanja v mesecih zunaj kurilne sezone.

"Če je bila lani položnica za ogrevanje 40 evrov in bi bila letos 100, bodo uporabniki 120 evrov za meseca december in januar lahko obročno plačali v času med aprilom in septembrom. S tem bo cena za ogrevanje v zimskem času celo nižja kot v večini slovenskih mest," je dejal Arsenovič. Ta bo na seji mestnega sveta predlagal delitev vavčerjev z denarjem iz mestnega proračuna.

Glede razrešitve Perca je župan še povedal, da rešitve za znosnejše cene ogrevanja, ki jih je dal na mizo slednji, ne bi reševale poslovanja podjetja. Ob tem je Percu očital, da klub uspešnem 12-letnem vodenju tega javnega podjetja ni poskrbel za različne energetske vire, tako da je ogrevanje odvisno skoraj izključno od plina.