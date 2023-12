V Ljubljani 6500 evrov za ognjemet, drugod se mu bodo večinoma odpovedali

Pri ognjemetu vztrajajo v Mestni občini Ljubljana. Mesto bo 31. decembra ob polnoči razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča, ki bo stal 6500 evrov. Izstrelki ognjemeta bodo iz razgradljivih materialov. Ob megli, povečani oblačnosti ali močnem vetru pa bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami, so še pojasnili. V Murski Soboti medtem načrtujejo silvestrski polnočni ognjemet, ki bo stal 2500 evrov.

Mestna občina Maribor tudi v letošnjem letu ne bo pripravila silvestrskega ognjemeta, saj se zavedajo negativnih vplivov ognjemetov na ljudi, živali in okolje, so odgovorili na občini. "Uporaba pirotehničnih sredstev povzroča prekomerno obremenitev okolja z delci PM10 in hrupom, kar ima izrazito negativen vpliv na zdravje ljudi in živali, zato Mestna občina Maribor že več let ni plačnica ali organizatorka ognjemetov," so zapisali.

V Mestni občini Kranj ognjemeta ob vstopu v novo leto ne prirejajo že od leta 2013. V to so jih prepričali pozivi občanov, naj silvestrsko vzdušje pričarajo z drugačnimi elementi, ki so okolju in živalim bolj prijazni.

V Mestni občini Koper prihoda novega leta z ognjemetom ne zaznamujejo že od leta 2018, saj se zavedajo negativnih posledic in neposrednih vplivov, ki jih ima uporaba pirotehničnih sredstev na okolje ter na zdravje ljudi in živali, so pojasnili. "Tudi biorazgradljivi ognjemeti počijo in imajo lahko negativne posledice za živali, ki se pretirano prestrašijo in pobegnejo od doma," so zapisali. Hkrati pa so se v občini z opustitvijo ognjemetov prilagodili tudi občankam in občanom, ki po navedbah občine ne izražajo več posebne želje po tovrstni obliki praznovanja in so ob različnih priložnostih pozdravili odločitev o odpovedi ognjemeta.