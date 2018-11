'Naj se začne veselo obdobje prešernosti'

S prižigom prazničnih lučk in odprtjem prazničnega sejma se v Ljubljani začenja praznični december. Lučke je, kot vsako leto, prižgal ljubljanski župan Zoran Janković in pozval prisotne: "Bodimo za vzor celi Evropi. To kar je Ljubljana, težko kje najdete." Pester program v okrašeni prestolnici bo trajal vse do 6. januarja prihodnje leto.

Lučke je tudi letos prižgal novi-stari ljubljanski župan Zoran Janković, ki je zbranim zaželel lepe praznike: "Bodite v dobrih odnosih, spoštujte drug drugega. Novo leto naj pa prinese zdravja, našim otrokom pa same petke. Tudi kakšno plus petko," je ob prižigu povedal Janković. "Bodimo za vzor celi Evropi. To kar je Ljubljana, težko kje najdete," je poudaril župan. Novost pri okrasitvi predstavljata dve novi smreki Direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek je na današnji novinarski konferenci poudarila nekaj novosti pri okrasitvi in programu prireditev v letošnjem decembru v Ljubljani. Novost pri okrasitvi predstavljata dve novi smreki. Ena je postavljena na Mali ulici, pred Mestnim igriščem, druga pa na Slovenski cesti, na križišču s Trdinovo ulico. Dopolnitve bo deležna tudi svetlobna okrasitev. Dodanih bo namreč 50 svetlobnih zvezdic. Letošnja svetlobna okrasitev se imenuje Zbliževanja in je delo umetnika Zmaga Modica. Novost pri osvetljavi bo tudi svetlobna povezava Breg-Gallusovo nabrežje, preko Ljubljanice.

Ljubljanske praznične luči FOTO: 24ur.com

Tradicionalni del programa pa med drugim ostajajo Miklavžev sejem in sprevod, sprevodi Dedka mraza, Čarobni gozd in glasbeni program na ljubljanskih trgih. Silvestrovanje na prostem bo letos potekalo na štirih lokacijah, ob polnoči pa bo mesto razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča. Stuškova je ob tem poudarila, da so izstrelki v skladu z zakonodajo EU ter so sestavljeni izključno iz papirja oziroma razgradljivih materialov. V primeru slabega vremena bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami. Odprtje prazničnega sejma

Novost v programu prireditev predstavljajo vikend delavnice za otroke, ki bodo potekale na Križevniški ulici od 1. do vključno 23. decembra. Tako kot vsako leto, bo v Ljubljani organizirano tudi tradicionalno silvestrovanje za najmlajše, in sicer ob 16. uri.

Ob prižigu lučk so odprli tudi praznični sejem, v sklopu katerega 50 sejemskih hišk obiskovalcem nudi darilno in gostinsko ponudbo. V skladu s trajnostno naravnanostjo Ljubljane gostinci uporabljajo izključno trajnostno embalažo, ki je biološko razgradljiva. Vsak gostinec ponuja tudi vsaj eno jed iz nabora Okusi Ljubljane. V Ljubljani so za letošnji decembrski program namenili 113.000 evrov proračunskih sredstev. Preostali del stroškov bodo pokrili donatorji, del pa se financira iz naslova najemnin za sejemske hišice na prazničnem sejmu. Sredstva za osnovno okrasitev znašajo 220.000 evrov, zagotovljena pa so preko koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave, je povedala Stuškova. Staro mestno jedro je že prepredeno s 50 kilometri prazničnih lučk, namestili bodo še 800 svetlobnih teles in 50 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci in bodo krasili park Zvezda, je dejala Stuškova.

V Ljubljani se s prižigom lučk pričenja praznični december. FOTO: 24ur.com

Za varnost v času prazničnih prireditev bodo skrbeli ljubljanski policisti in redarji. Ob tem opozarjajo obiskovalce na nevarnost tatvin, kajti storilci radi izkoriščajo gnečo na tovrstnih prizoriščih in v gostinskih lokalih. Poudarjajo, da lahko posameznik za lastno varnost in varnost svoje lastnine poskrbi s preventivnim in samozaščitnim obnašanjem. Redarji voznike naprošajo tudi za strpnost v prometu, saj bo Ljubljano obiskalo veliko število ljudi. Pričakujejo milijon obiskovalcev

Za obiskovalce decembrskih prireditev bo od 1. decembra do vključno 2. januarja omogočeno brezplačno parkiranje na Vodnikovem trgu. To bo možno od ponedeljka do petka med 18.30 in 5. uro, ob sobotah od 18.30 naprej, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, do 5. ure naslednjega dne.