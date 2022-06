Ljubljana bo po načrtih čez dve leti dobila novo poslovno stavbo. Pa ne kakršno koli, ampak kompleks modernih, zelenih pisarn. Kot pravijo slovaški investitorji, bo to najbolj zelena poslovna stavba in prva ogljično nevtralna stavba v Sloveniji in ena od redkih na svetu z neto nič emisijami, trenutno jih je zgolj osem. Začetek gradnje Vilharie, kot so jo poimenovali, je predvidena v jeseni, prva podjetja pa bi lahko prostore najela konec leta 2024.