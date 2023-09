V Ljubljani do vozovnice za avtobus tudi s plačilno kartico

Če so se leta 2009 v LPP odločili za premik od gotovinskega plačevanja do plačevanja s sredstvi, ki so bila naložena na nekem fizičnem nosilcu oz. kartici Urbana, se bodo zdaj ta sredstva premaknila v področje virtualnega, je na dogodku v Ljubljani orisal Vihar.

Ob tem je spomnil, da so pred kratkim javnosti kot rezultat prilagoditve tehnološkemu razvoju skupaj s partnerji že predstavili novo aplikacijo Urbana, ki uporabnikom omogoča številne nove funkcionalnosti – med drugim jim olajša nalaganje finančnih sredstev na virtualno kartico Urbana ter izboljšuje dostop do informacij o prihodih avtobusov ter načrtovanju poti.

Po besedah direktorja podjetja Margento R&D Žige Schmidta pa so želeli z novo aplikacijo, ki ima trenutno 38.000 uporabnikov, na prvo mesto postaviti uporabnika storitev, ki je s tem dobil možnost uporabe različnih storitev, med drugim možnost virtualizirane turistične kartice Urbana. Kritike glede aplikacije so zelo pozitivne, kar je dober obet za prihodnost, je ocenil in napovedal, da se bodo v prihodnjih letih osredotočili še na integracijo drugih storitev, kot je uporaba električnih polnilnic in e-koles.