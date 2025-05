V Ljubljani dobrodelni tek: zaprte bodo številne ceste

Dobrodelni tek Wings for Life danes po vsem svetu poteka že dvanajstič, znova tudi v Ljubljani. Z dobrodelnim tekom zbirajo sredstva za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje. Teka, ki je namenjen vsem, ne le resnim tekačem, se bodo udeležili tako tekači kot tekmovalci na vozičkih.

Lansko leto so z dogodki po svetu s startninami in donacijami skupaj zbrali več kot 8,1 milijona evrov, skupaj v zadnjih 11 letih pa 51,9 milijona evrov. Koncept dobrodelnega teka je že vrsto let tak, da ciljna črta pride do udeležencev. Tekačem namreč pol ure po začetku teka začnejo slediti zasledovalna vozila, ki so usklajena po vsem svetu. Vozila sprva vozijo s hitrostjo 14 kilometrov na uro, ki jo po dveh urah zvišajo na 18 kilometrov na uro, po štirih pa na 30. Pri tej hitrosti vztrajajo, dokler ne ujamejo zadnjega tekmovalca, so pojasnili.

Dobrodelni tek Wings for Life lahko s pričetkom ob 12.45 spremljate tudi na POP TV in Voyo.

Tekmovalci na vozičkih, ki jih je v zadnjih letih vedno več, tekmujejo skupaj s tekači. Pogoj za udeležbo je le, da uporabljajo običajen vsakodnevni voziček, ne tekmovalnega. Lani je bil med njimi najboljši Matej Arh, ki je nastop zaključil pri 35,7 kilometra.

Wings for life FOTO: POP TV icon-expand

Med 3940 tekači sta bila v Ljubljani lansko leto najboljša Slovenec Domen Hafner, ki je pretekel 60,4 kilometra in Poljakinja Patrycja Talar, ki je pretekla 47,7 kilometra. Lani pa sta po svetu med 265.818 tekači zmagala Japonec Tomoya Watanabe s 70,1 kilometra in Poljakinja Dominika Stelmach s 55 kilometri. Tekla sta na Japonskem in na Poljskem. Tek Wings for Life se bo v Ljubljani ob 13. uri začel na Kongresnem trgu in nadaljeval proti Domžalam do Kamnika in nato do Cerkelj na Gorenjskem ter prek Vodic in Tacna nazaj proti središču Ljubljane.

Zapore cest