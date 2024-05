V Ljubljani dobrodelno kolesarjenje za pomoč Ukrajini

Zbrana sredstva bodo namenjena najbolj ranljivim prebivalcem na območjih v bližini frontne linije in notranje razseljenim, katerih število se v zadnjem času zopet povečuje, so v sporočilu za javnost zapisali pri Slovenski Karitas.

Slovenska Karitas ob tem dogodku spodbuja tudi vse, ki danes ne bodo kolesarili, da namenijo finančna sredstva za humanitarno pomoč Ukrajini, kjer so, kot opozarjajo, stiske ljudi še velike in je osnovna pomoč še vedno potrebna, pomoči od zunaj pa prihaja vse manj.

Dobrodelno kolesarjenje organizirajo na pobudo veleposlanika Poljske v Sloveniji, Krzysztofa Olendzkega, ki je ob tem dejal, da mora Ukrajina začutiti evropsko solidarnost.

"Danes, ta trenutek Ukrajinci potrebujejo pomoč in podporo svojih prijateljev bolj kot kdaj koli prej. Vsaka pomoč, vsaka še tako majhna donacija je kanček upanja za vsakega Ukrajinca, je rešeno življenje," pa je sporočil ukrajinski veleposlanik Andrij Taran.

Slovenska Karitas je do sedaj s pomočjo darovalcev in ministrstva za zunanje in evropske zadeve Ukrajini namenila 4,4 milijona evrov pomoči.

Organizatorji sporočajo, da je mogoče sredstva za pomoč Ukrajini nakazati tudi preko sporočila UKRAJINA5 ali UKRAJINA10 na 1919.