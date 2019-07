V Ljubljani dve novi ohišji za radarje

Novi ohišji so namestili na Opekarski cesti pri hišni številki 11 in na Samovi ulici pri hišni številki 9, v sistem nadzora pa ju bodo vključili v sredo. Lokaciji sta tudi označeni z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti. Pri izbiri lokacij novih dveh ohišij so upoštevali predloge policije, četrtnih skupnosti ter priporočila agencije za varnost prometa.

Kot pojasnjujejo na MOL, merilne naprave nameščajo na prometno obremenjene lokacije, v bližino vzgojno-izobraževalnih ustanov ter na šolske poti. Število merilnih naprav ostaja pa enako kot doslej - dve napravi.

Je pa širitev sistema stacionarnih samodejnih merilnih naprav eden od trajnostnih ukrepov občine, s katerim želijo zagotoviti večjo varnost v prometu.

V Ljubljani je sicer že 9 lokacij merjenja hitrosti - ohišja za samodejne merilne naprave so leta 2017 postavili na Roški, Celovški, Dolenjski in Slovenski cesti, lani na Zadobrovški cesti, na Cesti Dolomitskega odreda in na Slovenčevi ulici, letos pa torej sistem dopolnjujejo še z lokacijama na Opekarski in Samovi ulici.

Kot pravijo, opažajo, da je na cestah, kjer so postavljena ohišja za merilne naprave, manj prekoračitev hitrosti, oziroma se njihovo število zmanjšuje.