Slovenija

V Ljubljani februarja dražje komunalne storitve

Ljubljana, 27. 01. 2026 12.28 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
STA
Oskrba z vodo

V Ljubljani bodo 1. februarja začele veljati višje cene oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo ter komunalnimi odpadki. Po besedah direktorja javnega podjetja Voka Snaga Davida Polutnika bo položnica za vodo dražja za 0,09 do 0,60 evra z vključenim DDV, cena na položnici za komunalne odpadke pa se bo z DDV zvišala od 0,22 do enega evra.

Po pojasnilih Davida Polutnika uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja predvideva vsakoletno uskladitev izračuna cen storitev.

Nove cene bodo začele veljati 1. februarja, kar pomeni, da se bodo na položnicah občanov odražale marca, je na redni tedenski novinarski konferenci župana Zorana Jankovića pojasnil Polutnik.

"Na področju oskrbe s pitno vodo ostajamo še vedno najcenejši med večjimi mestnimi občinami, prav tako pa smo pri odvozu smeti še vedno med najugodnejšimi v Sloveniji," je sklenil direktor javnega podjetja Voka Snaga.

Janković je ob tem spomnil, da je Voka Snaga prevzela tudi izvajanje obvezne gospodarske javne službe komunalnih storitev v občini Brezovica. V ljubljanskem javnem podjetju se je zaposlilo tudi vseh 13 zaposlenih iz Javnega komunalnega podjetja Brezovica, ki so opravljali delo na področjih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Smetarsko vozilo
Smetarsko vozilo
FOTO: Adobe Stock

Vodja občinske službe za energetsko upravljanje Petra Šeme je medtem predstavila predlog odloka o prioritetni rabi virov energije in energentov na območju občine, o katerem bo mestni svet odločal na ponedeljkovi seji. Kot je pojasnila, tovrsten odlok od leta 2016 že obstaja, a je nekoliko neustrezen oziroma zastarel glede na energetske politike.

Bistvena sprememba razen izrazoslovja nekaterih ključnih energetskih meril je prenovljen vrstni red prioritetnih energentov.

"Prvo je izkoriščanje odvečne toplote, to je toplota, ki že obstaja in jo je smiselno izkoristiti, če za to obstajajo tehnični in ekonomski pogoji. Sledi sončno obsevanje s solarnim ogrevalnim sistemom, nato energetsko učinkovit daljinski sistem ogrevanja, plinasta biomasa in vsi ostali obnovljivi viri, kot so toplotne črpalke in pa tudi trdna biomasa pred zemeljskim plinom. To je ta ključna sprememba, ki se spreminja s tem odlokom," je dejala.

Po njenih besedah je cilj odloka zagotoviti sodoben, energetsko učinkovit in zakonodajno skladen okvir, ki spodbuja učinkovito rabo, razogljičenje, rabo obnovljivih virov in zaščito potrošnikov.

Janković o ceni vozovnic LPP

Župan Janković se je danes odzval tudi na pobudo za oceno ustavnosti sklepa, s katerim je ljubljanski mestni svet septembra sprejel podražitev vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) z 1,3 na 1,5 evra. Pobudo je na ustavno sodišče vložila Piratska stranka.

Cena je po Jankovićevih besedah upravičena. Niti se po njegovi oceni ne more primerjati s cenami v drugih občinah, saj LPP nudi od voženj z avtobusom, kavalirjem, vlakom ...

"Vsak ima pravico, da gre na ustavno sodišče. To je absolutno njihova pravica, pa bodo razsodili na ustavnem sodišču," je dejal župan.

ljubljana komunala

'Ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali'

Logarjevi Demokrati v programu za mlade za več študentskih sob in e-volitve

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kita 1111
27. 01. 2026 14.00
Se je že začelo
Odgovori
0 0
Groucho Marx
27. 01. 2026 13.58
Za lewace je izraz 'uskladitev' sopomenka za podražitev.
Odgovori
+1
1 0
peglezn
27. 01. 2026 13.55
ja, de.
Odgovori
0 0
MAGAvojc
27. 01. 2026 13.46
minimalc se dviga za radnike, tko se morjo tud storitve in vse ostalo
Odgovori
+2
2 0
iziizi
27. 01. 2026 13.36
Ko bojo volitve mimo bodo pa levi dvignal cene v nebo
Odgovori
+3
3 0
SEHE
27. 01. 2026 13.35
To, kar del aJanković je popolnoma brez razloga! Ljubljančani, ponovno ga volite!
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
27. 01. 2026 13.55
de de
Odgovori
0 0
iziizi
27. 01. 2026 13.34
Bravo zoki daj jim vetra naj plačajo sej majo državne službe kjer vsi pobirajo progizije
Odgovori
+2
2 0
iziizi
27. 01. 2026 13.35
Provizije vsi zaposleni v MOL in se kje
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
27. 01. 2026 13.33
Kva pa denar od surovin ki jih pridno ločujemo?
Odgovori
+3
3 0
razgledanec
27. 01. 2026 13.28
V lj naj bodo samo tiho vodo imajo skoraj zastojn
Odgovori
-1
0 1
Andrej Lon?ar3
27. 01. 2026 13.26
In drekovod bo postal dragovod...
Odgovori
+5
5 0
Teofil
27. 01. 2026 13.24
Počakaj na cene po volitvah,te bodo skokovito narasle zaradi politike minulega dela zdajšne vlade z vrhunskim manegerjem na čelu.
Odgovori
+6
6 0
marker1
27. 01. 2026 13.14
Višja minimalna plača, posledica so višje cene, nepremišljeni minister Mesec! pa še inflacija bo višja. Cene avtomobilov so že skočile za od enega do dva in pol tisočaka.
Odgovori
+5
5 0
oježeš
27. 01. 2026 13.13
Ko pogledamo vse podražitve, ki se dogodijo na primer v enem mesecu, potem vidimo, da je povišanje plač ali pokojnin pljunek v morje. Ampak podražitve se dogajajo celo leto, povišice so pa minimalne največ 1x letno, kar pomeni, z vsako podražitvijo, pada ljudem standard.
Odgovori
+6
6 0
2mt8
27. 01. 2026 13.12
Pod Srbi je inflacija vedno podivjala, v Jugoslaviji je bilo popolnoma enako.
Odgovori
+6
6 0
wsharky
27. 01. 2026 13.12
Bravo Zoran Ljubljanski, če na dva mandata županovanja
Odgovori
+4
5 1
gonisetaubi
27. 01. 2026 12.56
ne ločujem več..to je to
Odgovori
+8
8 0
Solatko
27. 01. 2026 12.44
Zoki rabi dnarček za jurčka, ki biva v miljonski vili v LJ, ki jo je kupil brze denarja. Vi kar plačujte Ljubljančani, še več novih dajatev vsa čaka, ker jurček bi rad poršeja.
Odgovori
+14
14 0
proofreader
27. 01. 2026 12.34
Lahko je dražje, samo da ni C0.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
