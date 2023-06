V Ljubljani idejni oče Googla: prevzela ga je blejska kremna rezina

So ljudje, ki bi jim naredili krivico, če bi jih poskušali predstaviti v eni besedi. Eden takih je Yossi Vardi, 80-letni podjetnik, investitor, v domačem Izraelu poznan kot pionir visokotehnoloških podjetij. Po svetu pa kot nekdo, ki je vsaj posredno omogočil, da smo se med epidemijo množično zbirali na Skypu.

Kot pripoveduje Vardi, je imel v svoji karieri srečo, da je lahko investiral v skoraj 100 visokotehnoloških podjetij. Nekatera so uspešna, nekaterih pa se sramuje, ker niso prišla nikamor. Po njegovo je sprejemanje porazov ključ za uspeh. Dobre ideje, pravi, pa ni brez dobrih ljudi: "Opravka želite imeti z ljudmi, ki so prijazni, ki znajo delati z drugimi ljudmi, s takimi je prijetno. Ne želite preživeti življenja z neprijetnimi ljudmi, to ni dobra ideja. Tudi če imate uspešno podjetje, še vedno hočete imeti nekaj od življenja."

Čeprav so nekatere njegove ideje danes v lasti korporacij, kot so Yahoo, ebay in Microsoft, pa sam bolj kot na umetno stavi na tisto staro inteligenco. Kot pravi, se tega zaveda tudi Izrael, ki mu sam reče kar tehnološki safari: "Kljub različnim mnenjem in ambicijam, država nastopa kot združena sila, ki visoko tehnologijo potiska naprej. Podjetja med seboj tekmujejo, ampak sodelujejo pri razvoju novih idej."

Tudi o tem te dni predava udeležencem prve neobičajne konference Kinnernet v Sloveniji. Pri nas se mudi tretjič, navdušen nad naravo, prijaznimi ljudmi in seveda kulinariko: "Rekel sem ... Kaj je lahko narobe z državo, kjer je nacionalna sladica kremšnita?"

Blejska kremna rezina ga je prevzela, ker uživa v malih stvareh, mu v 54 let dolgi karieri še ni bilo dolgčas. V prihodnosti načrtuje še kakšen obisk Slovenije, pa tudi kopico novih visokotehnoloških projektov.