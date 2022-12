V Ljubljani in Mariboru vse pripravljeno za najbolj čaroben večer

Na božični večer se krščanski svet pripravlja na enega največjih praznikov, ki simbolizira mir, rojstvo, ljubezen. Za mnoge pa je božični večer predvsem družinski praznik, ki ga preživijo doma v krogu najbližjih, postavljajo jaslice in krasijo božična drevesca, na polnih mizah so praznične jedi. Nekatere bo to noč obiskal in obdaril tudi Božiček. Verniki pa se bodo množično odpravili v cerkve na polnočnice. Že popoldne so praznovali tudi na številnih mestnih ali vaških trgih, v prestolnici s prav posebnim božičnim koncertom.

