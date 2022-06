V Ljubljani in okolici poleti občasna zaprtja krajevnih uradov

Na Upravni enoti (UE) Ljubljana so uspeli skrajšali čakalne dobe za stranke s 26 na štiri delovne dni. Bodo pa zaradi zaprtja šestih krajevnih uradov v času dopustov od 4. julija do 3. oktobra stranke s teh območij vse zadeve lahko urejale na UE Ljubljana in v krajevnem uradu Medvode, so sporočili z upravne enote.

Zdaj je še vedno odprtih vseh sedem krajevnih uradov, v času letnih dopustov pa bodo zaprti krajevni uradi Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče, Dobrova, Dol pri Ljubljani in Škofljica. Stranke pa lahko v tem času nemoteno obiskujejo krajevni urad Medvode, vse zadeve pa lahko urejajo tudi na UE Ljubljana, Tobačna ulica 5. Del storitev, osebna izkaznica, potni list, zamenjava vozniškega dovoljenja, lahko opravijo tudi na Linhartovi cesti 13. Kot so pojasnili na UE Ljubljana, je v času letnih dopustov zaprtje krajevnih uradov že leta v praksi na vseh upravnih enotah v Sloveniji. V tem času je na krajevnih uradih z izjemo urada v Medvodah manj strank, ki bi potrebovale storitve upravnih enot. Referenti pa ostajajo v času dopustov na ljubljanski upravni enoti, kjer v istem časovnem obdobju opravijo večje število storitev za stranke. icon-expand Samo letos na območju ljubljanske upravne enote veljavnost poteče kar 106.377 osebnim izkaznicam, potnim listom in vozniškim dovoljenjem. FOTO: Miro Majcen Kot so za Delo pojasnili na UE Ljubljana, se je v minulih mesecih, predvsem pred parlamentarnimi volitvami in prvomajskimi počitnicami, povečala menjava dokumentov. Samo letos pa na območju ljubljanske upravne enote veljavnost poteče kar 106.377 osebnim izkaznicam, potnim listom in vozniškim dovoljenjem. Čeprav trenutna čakalna doba znaša štiri delovne dni, proti koncu meseca pričakujejo večje število strank zaradi letnih dopustov, je poročalo Delo.