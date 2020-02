V Ljubljani in okoliških občinah od marca nekoliko dražja oskrba s pitno vodo

Svet ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana je danes namreč potrdil elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe Voka Snaga za leto 2020, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Voka Snaga to javno službo poleg v ljubljanski opravlja še v občinah Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in Škofljica.

S 1. marcem se bo znesek storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode znižal, znesek storitev oskrbe s pitno vodo pa zvišal, tako da bo skupni učinek na položnico znašal 0,6 odstotka. Povprečna položnica za oskrbo s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo se bo za uporabnike, ki predstavljajo večino, v enodružinskih hišah v povprečju spremenila s sedanjih 21,83 evra na 21,96 evra, za uporabnike v večstanovanjskih enotah pa s sedanjih 14,80 evra na 15,11 evra.

Vse družbe so leto 2019 zaključile pozitivno: matična družba Javni holding Ljubljana je imela 776.000 evrov, družba Voka Snaga 1,06 milijona evrov, družba Energetika Ljubljana 217.000 evrov in družba LPP 266.000 evrov čistega dobička, so navedli na občini.