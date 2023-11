V Ljubljani lahko avtobus odslej plačate s kartico

Namestnik direktorja LPP Rok Vihar je dejal, da gredo z novo rešitvijo naproti potnikom in povečujejo dostopnost javnega potniškega prometa. "Verjamemo, da bomo s tem prepričali marsikaterega potnika, ki danes morda ni naš uporabnik, da se bo odločil za potovanje z avtobusom, in uspešno nagovorili tudi tiste, ki niso Ljubljančani ali ki niso vsakodnevno v stiku z našimi storitvami," je dejal ob predstavitvi.

V LPP so možnost plačevanja z bančnimi karticami na avtobusih uvedli zaradi številnih pobud potnikov, občanov in obiskovalcev Ljubljane. Rešitev pa je po njegovih besedah tudi korak k digitalizaciji, zelenim oblikam prevoza in zmanjševanju ogljičnega odtisa.