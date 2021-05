V Ljubljani se je zbralo okoli sto podpornikov Palestine

Pred izraelskim konzulatom v Ljubljani se je v petek popoldne zbralo kakih sto Palestincev in podpornikov Palestine, ki so obsodili izraelske napade na območje Gaze in zahtevali njihovo končanje.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Udeleženci so vzklikali gesla, kot sta "Svoboda Palestini" in "Smrt izraelski okupaciji!" ter opozarjali na številne civilne žrtve na okupiranih palestinskih območjih. Med protestniki je bilo več beguncev, ki imajo na območju Gaze svoje bližnje in se bojijo za njihova življenja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Sporočilo so poslali tudi slovenski vladi. Eden od protestnikov je za TV Slovenija ocenil, da je slovenski premier Janez Janša "neusmiljen in nedemokratičen človek", saj da podpira Izraelce, ki pobijajo palestinske otroke. V znak solidarnosti z Izraelom je slovenska vlada sicer danes na svojem poslopju poleg slovenske in evropske izobesila tudi izraelsko zastavo. Ob tem je na Twitterju sporočila, da "obsojamo teroristične napade in stojimo ob strani Izraelu". PREBERI ŠE Svet poziva k prekinitvi ognja, slovenska vlada pa je izobesila izraelsko zastavo Na območju Gaze se je v minulih dneh razplamtel najhujši konflikt med Izraelom in tam vladajočim palestinskim gibanjem Hamas od leta 2014. Izraelsko obstreljevanje Gaze je doslej terjalo že več kot 120 življenj, medtem ko so palestinske rakete, izstreljene iz Gaze proti Izraelu, terjale devet življenj. Vse bolj krvavo obenem postaja na zasedenem Zahodnem bregu, nasilje med Arabci in Judi pa pretresa tudi številna mesta v samem Izraelu. PREBERI ŠE Izrael v nekaj minutah na Gazo izstrelil 150 raket in okrepil enote na meji