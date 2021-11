V Ljubljani, Mariboru in Izoli bodo prižgali praznično osvetlitev

Na ogled bodo še tradicionalne jaslice iz slame na Gallusovem nabrežju, okrasitev parka Zvezda z lampijoni ljubljanskih osnovnošolcev in 79 zelenih dreves na Wolfovi, Čopovi, Stritarjevi in Trubarjevi ulici, ki jih bodo okrasili meščani in obiskovalci.

V praznični osvetlitvi bodo danes zasijale tudi mestne ulice v Mariboru. Osrednji prizorišči Čarobnega Maribora bosta Glavni trg in Trg Leona Štuklja. Na prvem bo stala darilna tržnica in letošnja novost - božični vrtiljak, na Trgu Leona Štuklja napovedujejo praznično gostinsko ponudbo.

Na mestnih ulicah in trgih bodo mimoidoče razveseljevale svetlobne skulpture Lumina in fototočke z urbanimi gozdički. Vrata bo danes odprlo tudi Vilinsko mesto, to so čarobni kotički, ulice, dvorišča, izbe in razstavišča v središču Maribora, kjer se bodo ves december odvijale prireditve in ustvarjalne delavnice.

Tudi v Izoli bodo praznične luči zažarele danes, park Pietro Coppo z drsališčem pa se bo spremenil v pravljični Ledeni otok. Kot so navedli v Turističnem združenju Izola, bodo poskrbeli tudi za pester spremljevalni program, saj bodo v prazničnem času od četrtka do nedelje na vrsti otroške predstave in glasbene točke, 4. in 5. decembra po tudi Miklavževa tržnica.

V prihodnjih dneh bodo praznično osvetlitev prižgali tudi drugje, že v soboto denimo v Celju in Kopru.