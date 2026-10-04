V Ljubljani za zdaj največ županskih kandidatov

Na desnici sta SDS in NSi napovedali, da bosta v Ljubljani nastopili vsaka s svojim kandidatom, enako bodo, v kolikor ne najdejo skupnega kandidata, storili Demokrati.

Na levem političnem polu so to Luka Mesec , Anton Rop , Gregor Novak , Jasmin Feratović in Apolonija Simon . Tu so še nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc , Aleš Primc in pa spletni vplivnež Aleksandar Repić , ki je včeraj sporočil, da je zbral dovolj podpisov. Za svoj sedmi mandat pa se bo seveda potegoval Zoran Janković .

V Mariboru se po umiku Saše Arsenoviča za županski stolček že poteguje sedem kandidatov. Med njimi so Bor Greiner, Matevž Frangež, Igor Jurišič, Andrej Matovz, Matej Vodopivec in Arsenovičev kandidat Andrej Bauman. Desnica je v Mariboru precej bolj enotna – na volitve se SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokus podajajo s skupno kandidatko, nekdanjo smučarko Katjo Koren.

V Celju kandidaturo napoveduje sedem ljudi. Med njimi trenutni župan Matija Kovač, ki uživa podporo Svobode, SD in Levice, nasproti pa mu bo spet stal dolgoletni župan Bojan Šrot.

Tudi župan Kopra Aleš Bržan bo imel veliko – kar 8 – protikandidatov. Med njimi so tudi znana imena, denimo Zmago Jelinčič Plemeniti in pa Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki se bo za županski stolček tokrat potegoval v Izoli.

Še dve zanimivosti – štirje župani so na vrhu svoje občine že od prvih lokalnih volitev v samostojni Sloveniji. To so Franc Čebulj, Matjaž Švagan, Branko Kidrič in Franc Mužič. Zadnja dva se za rekordni deveti mandat ne bosta potegovala.

Na zadnjih lokalnih volitvah se je v 51 od skupno 212 občin za županski stolček potegoval le en kandidat. Zmagovalec je bil torej znan že pred odhodom na volišče.