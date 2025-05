V Ljubljani napovedan shod študentov, oviran bo promet

Ljubljanski študenti naj bi danes ob 11.52 za 16 minut zasedli križišče Slovenske in Barjanske ter Aškerčeve in Zoisove ceste. S tem se želijo pokloniti 16 žrtvam porušenja nadstreška v Novem Sadu in izraziti podporo srbskim študentom, ki že več mesecev protestirajo in opozarjajo na razmere v Srbiji.

Na PU Ljubljana so pojasnili, da shoda organizator ni prijavil, kar pomeni, da ni poskrbel za varnostne ukrepe, ni organiziral rediteljske službe, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, poleg tega pa javnosti ni seznanil s programom.

V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.