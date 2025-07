V Ljubljani napovedan shod v podporo napadenemu kmetu

Danes je ljubljanske Roje več ur preletaval policijski helikopter, ceste so stražile policijske patrulje, nekaj ur za tem pa je policija sporočila, da so aretirali še tri osumljence, povezane z napadom na 70-letnega Antona Čemažarja.

Četrti osumljenec je sicer že v priporu, a vse to ne pomiri domačinov, ki imajo z nekaterimi Romi težave že več kot 15 let. Kraje, grožnje z orožjem in vlomi so na severu Ljubljane stalnica, pravijo, ter za sredo napovedujejo miren protestni shod, če jih država, občina in policija ne bodo uslišale, pa napovedujejo scenarij, kot smo ga lahko pred slabimi dvajsetimi leti gledali v Ambrusu.

Nekaj ur za tem pa sporočilo policije: Da so v povezavi z nasilnim dejanjem odvzeli prostost trem polnoletnim osumljencem, ki so jih prijeli tudi v sodelovanju z romsko skupnostjo - dva na območju Novega mesta, enega pa na območju Ljubljane, vse to po tem, ko je sodnik četrtemu osumljencu že odredil pripor.

To domačinov slab teden po napadu na 70-letnega kmeta še vedno ni pomirilo.

"Strah. Strah je, ker ne veš, kdaj bo kdo prišel. Zdaj nas je bilo strah ponoči, zdaj nas je pa strah še čez dan na njivi. Zmeraj, ko kažeš hrbet cesti, kako naj veš, kdo je za tabo," je svoje počutje opisal eden od krajanov.

Domačini pripovedujejo, da so jim med delom na njivah grozili z orožjem, da jim bodo zažgali hlev, razbili avto, prerezali pnevmatike. Ko je eden izmed vaščanov nedavno želel preprečiti krajo še enega avtomata za kmetijske izdelke, so ga prvo noč pošpricali s solzivcem, drugo noč pa avtomat vseeno izpraznili.

Mene ne moti, če so nekje v gozdu. Dokler ne delajo škode. Mene ne moti, če pač vzamejo eno zeljno glavo ali pa si

Pred kamero televizijske ekipe oddaje 24UR Zvečer si marsikdo - zaradi posledic, ki bi jih lahko doletele - ni upal, a krajani še opozarjajo, da bi se - če pristojni ne bodo ukrepali - lahko ponovil scenarij iz Ambrusa.

"Pozivamo, da se v zainteresirani javnosti ne spodbuja k samovoljnim nasilnim ukrepom posameznikov in organiziranih skupin, spodbujamo pa samozaščitno ravnanje in pravočasno obveščanje policije oz. sodelovanje s policijo," so sporočili s Policije.

Pripadniki Civilne iniciative "Zahtevamo varnost!" napovedujejo, da se bodo v podporo pretepenemu sovaščanu to sredo zbrali na krožišču med Dunajsko in obvozno cesto v Ljubljani. Ljubljanski občini, vladi in policiji pa bodo predstavili zahteve, kakor so še zapisali - za zagotovitev varnosti krajanov in premoženja pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti.