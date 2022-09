V Ljubljani nekaj sto ljudi izrazilo podporo ženskam z izkušnjo spolnega nasilja

Shoda se je udeležilo nekaj sto ljudi, ki so se sprehodili od Metelkove mimo hiše RTV in Fotopuba do Trga republike, pri tem pa so obsodili vsakršno nasilje v družbi, ne samo spolno. Organizatorji shoda so z njim želeli sporočiti, da je solidarnost edina, ki lahko nasilje premaga, politika pa bi namesto obsojanja in zgražanja morala ukrepati ter uporabljati nove prijeme, ki bi tovrstna dejanja preprečila.

V imenu žrtev je novinarka Maja Megla, ki je javnosti razkrila primer spolnega nasilja, povedala, da je več razlogov, zakaj takšnih dejanj dekleta ne prijavijo: od tega, da so bližnji nejeverni, in da nenadoma postanejo vpletena v določena obračunavanja, kar je še dodatna zloraba, do tega, da se zavedajo, da bodo sledile reakcije okolice ter tudi čustvene posledice.

Predstavnica Ženskega lobija Slovenije pa je spomnila na spolno nadlegovanje na univerzi, za katerega je po njenih besedah že dlje časa znano, da obstaja. A zid molka se je podrl, ko je skupina Rezistenca opravila raziskave, katere rezultati sicer še niso znani, ter pozvala k temu, da se žrtve oglasijo vsaj anonimno. Kot je dodala, zlorab v celoti ni mogoče preprečiti, jih je pa mogoče zmanjšati in z razkritjem na nek način preplašiti tiste, ki to počnejo.