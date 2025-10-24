V Ljubljani nova, občutna podražitev parkiranja, dražje bo tudi ponoči

Ljubljanski župan Zoran Janković je v torek napovedal, da se po dveh letih in pol znova obetajo spremembe v cenah parkiranja.

"Šli smo popisati vse garaže. Meksiko, Trdinova, Maxi market ... In naša ura bo še vedno najcenejša, se bo pa povišala, bom rekel, konkretno," je dejal.

Ura parkiranja v coni 1 se bo podražila za 40 centov, in sicer na 1,7 evra. V drugi coni bo ura po novem stala en evro, v tretji coni pa 0,70 evra.

Podražila se bodo tudi občinska parkirišča z zapornicami. Tam, kjer je ura parkiranja do zdaj stala 1,20 evra, bo zdaj 1,50 evra, na vseh parkiriščih pa bo konkretno, za kar 100 odstotkov, višja tudi cena nočnega parkiranja med 22. uro in šesto uro zjutraj. Namesto dveh evrov bo po novem stala štiri.

Spremembe bodo po besedah župana začele veljati 12. januarja.

Do predloga so kritični v opoziciji. "Gre za še eno obliko polnjenja proračuna pod pretvezo skrbi za okolje, saj javni potniški promet v trenutnem stanju ne predstavlja realne alternative osebnemu avtomobilu," je zapisal mestni svetnik Jasmin Feratović.