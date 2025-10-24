Svetli način
Slovenija

V Ljubljani nova, občutna podražitev parkiranja, dražje bo tudi ponoči

Ljubljana, 24. 10. 2025 20.28 | Posodobljeno pred 26 minutami

Mark Vidrih
Parkiranje na ljubljanskih ulicah bo po novem dražje. Cene bodo tudi za tretjino višje, za eno uro bo treba plačati do 1,7 evra. Se pa bodo pocenile letne parkirne dovolilnice za prebivalce, nova cenovna politika naj bi jim prinesla tudi več prostih parkirnih mest. Predlogu morajo zeleno luč prižgati še mestni svetniki, opozicijski so do predloga kritični.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v torek napovedal, da se po dveh letih in pol znova obetajo spremembe v cenah parkiranja.

"Šli smo popisati vse garaže. Meksiko, Trdinova, Maxi market ... In naša ura bo še vedno najcenejša, se bo pa povišala, bom rekel, konkretno," je dejal. 

Ura parkiranja v coni 1 se bo podražila za 40 centov, in sicer na 1,7 evra. V drugi coni bo ura po novem stala en evro, v tretji coni pa 0,70 evra. 

Podražila se bodo tudi občinska parkirišča z zapornicami. Tam, kjer je ura parkiranja do zdaj stala 1,20 evra, bo zdaj 1,50 evra, na vseh parkiriščih pa bo konkretno, za kar 100 odstotkov, višja tudi cena nočnega parkiranja med 22. uro in šesto uro zjutraj. Namesto dveh evrov bo po novem stala štiri. 

Spremembe bodo po besedah župana začele veljati 12. januarja. 

Do predloga so kritični v opoziciji. "Gre za še eno obliko polnjenja proračuna pod pretvezo skrbi za okolje, saj javni potniški promet v trenutnem stanju ne predstavlja realne alternative osebnemu avtomobilu," je zapisal mestni svetnik Jasmin Feratović.

Parkiranje v središču Ljubljane
Parkiranje v središču Ljubljane FOTO: Aljoša Kravanja

"Vzpostavitev celovite, strožje parkirne politike v MOL je nujna za učinkovito upravljanje prometa in javnega prostora. Pomemben element takšne parkirne politike je omejevanje privlačnosti dolgotrajnega parkiranja v mestu. To se lahko doseže z višjimi cenami parkirnin, časovnimi omejitvami in usmerjanjem dolgotrajnega parkiranja na obrobje mesta," je občina zapisala v novo prometno strategijo do leta 2032. 

Se pa župan spogleduje še z eno idejo. "Naredili bomo tako, da ne bo možen tranzitni promet, če se pelješ od Šubičeve gimnazije pri Državnem zboru, pa prideš ven pri objektu gospoda Anderliča (Palača Schellenburg, op. a.), potem greš čez Gosposvetsko čez, pa si že pred Dunajsko. No, to zdaj ne bo več možno," je napovedal. 

Ob vseh podražitvah pa tudi pocenitev. Parkiranje bo za prebivalce z dovolilnicami cenejše. Tisti, ki parkirajo v prvi in drugi coni, bodo za letno dovolilnico po novem odšteli 82 evrov, v tretji coni pa bo nova cena dovolilnice znašala 42 evrov na leto.

2mt8
24. 10. 2025 20.54
+2
Ime Zoran mu ne pristoji. Ime Predrag bi bilo pravo.
ODGOVORI
2 0
Petur
24. 10. 2025 20.51
+1
na prvi pogled že ,neprijazno mesto..potujejo kjer obiskovalec sploh ni zaželjen....
ODGOVORI
1 0
Petur
24. 10. 2025 20.51
po tuj če no...
ODGOVORI
0 0
natas999
24. 10. 2025 20.51
šerif je spet brez gnarja
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
24. 10. 2025 20.50
+1
Saj je vse dražje v Ljubljani odkar imamo tega Jakovića. Še kostanj je ful dražji k učas
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
24. 10. 2025 20.49
+2
de
ODGOVORI
2 0
Arguss
24. 10. 2025 20.47
-1
Ljudje pa pošteni, delavni v mestih parkirajo in plačajo.Jaz tudi plačam samo sem v srcu svoboden vas pa razžira od znotraj še je premalo.
ODGOVORI
0 1
2mt8
24. 10. 2025 20.46
+3
Predrag je pravi jugoslovan in v Ljubljani je prava jugoslovanska inflacija, tista iz časa Milke Planinc in Branka Mikulića.
ODGOVORI
3 0
Five -O
24. 10. 2025 20.55
+1
kmalu bo konvertibilni evro pa to
ODGOVORI
1 0
MatPaat
24. 10. 2025 20.45
+8
Lepo vas srb lupi.
ODGOVORI
8 0
Vera in Bog
24. 10. 2025 20.44
+4
Zakaj imamo opozicijo če samo en odloča?
ODGOVORI
4 0
300 let do specialista
24. 10. 2025 20.43
+8
Vse čestitke MAFIJI za "skrb za okolje"!
ODGOVORI
8 0
but_the_ppl_are_retarded
24. 10. 2025 20.39
+4
Tko je to, de...
ODGOVORI
5 1
jedupančpil
24. 10. 2025 20.35
+5
lepo servirat to v petek zvecer :)))
ODGOVORI
6 1
Potouceni kramoh
24. 10. 2025 20.34
+3
Idite v Celovec potem pa še v Udine pogledat parkiranje in jasno vam bo kje ordinirajo oderuhi.
ODGOVORI
4 1
2mt8
24. 10. 2025 20.40
+8
V Udinah in Celovcu nimajo jugoslovanskega župana.
ODGOVORI
9 1
