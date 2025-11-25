V Ljubljani novi avtobusi na vodikov pogon, korak v smer razogljičenja

Ljubljanski potniški promet (LPP) je predstavil tri nove avtobuse na vodikov pogon, s pomočjo katerih po besedah namestnika direktorja družbe Roka Viharja v Ljubljani zasledujejo cilj, da javni potniški promet v prestolnici do leta 2030 postane ogljično nevtralen. Avtobusi bodo z zunanjo podobo občane opozarjali na posledice podnebnih sprememb.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

















Avtobusi na vodikov pogon icon-picture-layer-2 1 / 10

"Novi avtobusi na vodikov pogon LPP so korak v smer, ki jo slovenski promet nujno potrebuje – v smer razogljičenja," je ob predstavitvi treh novih avtobusov na Kongresnem trgu v Ljubljani izpostavil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Po ministrovih opozorilih je promet še vedno največji vir emisij toplogrednih plinov v Sloveniji. "Če želimo do leta 2045 doseči podnebno nevtralnost, moramo že danes odločno ukrepati in začeti zmanjševati emisije toplogrednih plinov," je poudaril.

Ogljično nevtralni do leta 2030

V ljubljanskem javnem potniškem prometu želijo ogljično nevtralni postati do leta 2030, je dejal namestnik direktorja LPP Vihar. Cilj lahko po njegovih besedah zasledujejo tudi zaradi sofinanciranja tovrstnih vozil s strani države. Kot je spomnil Kumer, so v preteklih letih občinam zagotovili 40 milijonov evrov iz podnebnega sklada za nakup brezemisijskih avtobusov in kombijev, danes predstavljeni avtobusi pa so le del vozil, ki so bila podprta s temi sredstvi. "Prejšnji teden smo že objavili nov razpis v višini 45 milijonov evrov, s katerim bomo občinam omogočili nova naročila brezemisijskih vozil. Vse občine vabim, naj sredstva izkoristijo in posodobijo javni potniški promet," je dejal Kumer.

Prenova avtobusnih prevozov z novimi koncesijami v medkrajevnem prometu

Med ukrepi, s katerimi na ministrstvu spodbujajo rabo trajnostnih načinov prevoza, je izpostavil tudi prenovo avtobusnih prevozov z novimi koncesijami v medkrajevnem prometu. Poleg vozil pa je po njegovih besedah pomembna tudi infrastruktura, ki daje prednost avtobusom, pešcem in kolesarjem. "Primer dobre prakse je nedavna prenova Linhartove ceste, kjer so urejeni tako rumeni pasovi za avtobuse kot površina za pešce in za kolesarje. Takšni projekti dokazujejo, da se prostor lahko ureja v korist javnega prometa in aktivnih oblik mobilnosti," je dejal Kumer. Tudi podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik je izpostavil, da mora občina na eni strani zagotoviti ustrezno infrastrukturo, hkrati pa "narediti vse, da bodo alternative za trajnostno mobilnost na voljo". Ena od stvari pa je tudi sprememba kulture potnikov, je dodal.

'Začetek nove dobe'