Slovenija

V Ljubljani novi avtobusi na vodikov pogon, korak v smer razogljičenja

Ljubljana, 25. 11. 2025 12.35 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
21

Ljubljanski potniški promet (LPP) je predstavil tri nove avtobuse na vodikov pogon, s pomočjo katerih po besedah namestnika direktorja družbe Roka Viharja v Ljubljani zasledujejo cilj, da javni potniški promet v prestolnici do leta 2030 postane ogljično nevtralen. Avtobusi bodo z zunanjo podobo občane opozarjali na posledice podnebnih sprememb.

"Novi avtobusi na vodikov pogon LPP so korak v smer, ki jo slovenski promet nujno potrebuje – v smer razogljičenja," je ob predstavitvi treh novih avtobusov na Kongresnem trgu v Ljubljani izpostavil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Po ministrovih opozorilih je promet še vedno največji vir emisij toplogrednih plinov v Sloveniji. "Če želimo do leta 2045 doseči podnebno nevtralnost, moramo že danes odločno ukrepati in začeti zmanjševati emisije toplogrednih plinov," je poudaril.

Ogljično nevtralni do leta 2030

V ljubljanskem javnem potniškem prometu želijo ogljično nevtralni postati do leta 2030, je dejal namestnik direktorja LPP Vihar. Cilj lahko po njegovih besedah zasledujejo tudi zaradi sofinanciranja tovrstnih vozil s strani države.

Kot je spomnil Kumer, so v preteklih letih občinam zagotovili 40 milijonov evrov iz podnebnega sklada za nakup brezemisijskih avtobusov in kombijev, danes predstavljeni avtobusi pa so le del vozil, ki so bila podprta s temi sredstvi.

"Prejšnji teden smo že objavili nov razpis v višini 45 milijonov evrov, s katerim bomo občinam omogočili nova naročila brezemisijskih vozil. Vse občine vabim, naj sredstva izkoristijo in posodobijo javni potniški promet," je dejal Kumer.

Prenova avtobusnih prevozov z novimi koncesijami v medkrajevnem prometu

Med ukrepi, s katerimi na ministrstvu spodbujajo rabo trajnostnih načinov prevoza, je izpostavil tudi prenovo avtobusnih prevozov z novimi koncesijami v medkrajevnem prometu. Poleg vozil pa je po njegovih besedah pomembna tudi infrastruktura, ki daje prednost avtobusom, pešcem in kolesarjem.

"Primer dobre prakse je nedavna prenova Linhartove ceste, kjer so urejeni tako rumeni pasovi za avtobuse kot površina za pešce in za kolesarje. Takšni projekti dokazujejo, da se prostor lahko ureja v korist javnega prometa in aktivnih oblik mobilnosti," je dejal Kumer.

Tudi podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik je izpostavil, da mora občina na eni strani zagotoviti ustrezno infrastrukturo, hkrati pa "narediti vse, da bodo alternative za trajnostno mobilnost na voljo". Ena od stvari pa je tudi sprememba kulture potnikov, je dodal.

'Začetek nove dobe'

Vihar je danes predstavljene avtobuse označil za začetek nove dobe. "To je zelo pomemben mejnik, ki ga lahko uvrščamo ob bok, recimo, uvedbi tramvaja ali uvedbi trolejbusov v preteklosti. Gremo namreč na popolnoma nov način pogona avtobusov," je izpostavil.

Po Viharjevih besedah ne gre samo za ogljično nevtralne avtobuse, ampak tudi za brezemisijske avtobuse, kar pomeni, da pri svojem delovanju ne sproščajo popolnoma nobenih emisij, razen vodne pare. V naslednjih petih letih bodo po njegovih besedah vozni park dopolnili s 100 podobnimi avtobusi – to pomeni brezemisijskimi avtobusi, med njimi bodo tudi takšni na vodik.

Trije avtobusi, ki so jih predstavili danes, imajo tudi vpadljivo podobo. Pobarvani so s podnebnimi črtami, ki po Kumrovih pojasnilih kažejo, kaj se dogaja z našim planetom oziroma s podnebjem. Črte brez številk in grafov jasno pokažejo trend segrevanja in delujejo kot orodje javnega ozaveščanja.

lpp avtobusi ogljična nevtralnost vodikov pogon
bandit1
25. 11. 2025 15.17
A na bio plin ste že poizkusili, saj vas je 250 000, nekako bo že šlo.
ODGOVORI
0 0
Bbcc12
25. 11. 2025 15.06
Super. Tako se dela.
ODGOVORI
0 0
2mt8
25. 11. 2025 14.58
+1
Mesto brez tramvaja ali metroja je navadno selo. Kradonačelnik bi pri milijardah ki jih je potamanil lahko uredil to.
ODGOVORI
1 0
GAYPROPAGANDA
25. 11. 2025 15.15
Ljubljana je premajhna za to in stroški gradnje bi bili ogromni! Nič ni narobe z avtobusi!
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
25. 11. 2025 14.54
+1
če ne bi uničili tramvaj v 1958, ne bi bilo potrebe po teh dragih alternativah.
ODGOVORI
1 0
bandit1
25. 11. 2025 14.52
V LJ bi rabili kaj drugega, ker vlakec se že greste nekaj let.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
25. 11. 2025 14.51
+1
Pa naš svet očitno vodi DJPsiho.
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
25. 11. 2025 14.50
+2
Razogljičenje. Bolana utopična religija. Če nam to res uspe, bo zadnje kar bomo naredili.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
25. 11. 2025 14.37
+4
Zeleni nateg se nadaljuje, "ozaveščeni vriskajo".
ODGOVORI
4 0
300 let do specialista
25. 11. 2025 14.34
+3
LPP rešuje svet, medtem pa kitajska tovorna ladja v minuti u zrak spusti "triljone ogljičnega idtisa"
ODGOVORI
3 0
misterbin
25. 11. 2025 14.32
+1
Za dohtarje v večini
ODGOVORI
1 0
Aijn Prenn
25. 11. 2025 14.28
+2
Prvič, ko bom v LJ, grem povohat izpuh teh avtobusov, da preverim, če res samo para piha ven. ;-))
ODGOVORI
3 1
Anion6anion
25. 11. 2025 14.24
+3
Naj raje naredijo kaj na področju pohitritve vožnje. Iz Zadobrove do Šiške.., z avtom v 20 minutah, z avtobusom pa ena ura.
ODGOVORI
4 1
galeon
25. 11. 2025 14.32
+0
Neumna primerjava. Še ti se ustavljal na vsaki postaji pa da te vidim pametnega potem.
ODGOVORI
1 1
SpamEx
25. 11. 2025 14.21
+4
Za ta dnar bi bli loh na jedrski pogon
ODGOVORI
4 0
Bolfenk2
25. 11. 2025 14.21
+4
Še ena levičarsko zelena norost. Naj nekdo zapiše kaj se zgodi z avtobusom na vodik, če zagori sredi mesta. Vsaj 100 mrtvih in popečenih bo. Avtobus na disel ne zagori oziroma gori tako počasi, da se lahko vsi varno umaknejo. Samo to mi je še treba, da bom imel kdaj prometno nesrečo s kakšnim norcem, ki vozi na vodik.
ODGOVORI
6 2
Aijn Prenn
25. 11. 2025 14.29
+0
Bomo pa vsaj ostali rešeni neumnih komentarjev.
ODGOVORI
2 2
galeon
25. 11. 2025 14.17
+3
Spet bedarije na račun podnebnih sprememb. Zdaj jih pa ne bo več ko bo vodik in elektrika. Fino je le to, da vam ne bo uspelo zamenjat nafte, ki jo je itak preveč in nikoli ne zmanjka.
ODGOVORI
5 2
Podlesničar
25. 11. 2025 14.10
-1
Od kod pride pa vodik? Indije, Kitajske?
ODGOVORI
1 2
Aijn Prenn
25. 11. 2025 14.31
+2
Lahko iz vsake dovolj velike strehe pokrite s PV in kotlom za elektrolizo vode.
ODGOVORI
2 0
Jožajoža
25. 11. 2025 14.10
-3
Hvala Jankovič.hvala golob
ODGOVORI
2 5
