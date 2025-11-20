Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

V Ljubljani novi radarji: kje bodo lovili prehitre voznike?

Ljubljana, 20. 11. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
41

Nova ohišja za samodejne merilne naprave za nadzor hitrosti že stojijo na štirih lokacijah v prestolnici, a za zdaj hitrosti še ne beležijo. Z meritvami bodo predvidoma začeli decembra, kje vse pa bodo čakali na prehitre voznike?

Ohišja novih radarjev so nameščena na štirih lokacijah po Ljubljani: na Jurčkovi cesti 161, Resljevi cesti 16, Cesti 27. aprila 49 in na Tacenski cesti 156.

Nove lokacije izvajanja meritev hitrosti
Nove lokacije izvajanja meritev hitrosti FOTO: MOL

V prestolnici je tako trenutno nameščenih že 31 ohišij, v katera mestno redarstvo izmenično namešča šest samodejnih merilnih naprav. Vse lokacije so označene s prometno signalizacijo, ki voznike obvešča o izvajanju meritev hitrosti.

Kot ob tem zagotavljajo na Mestni občini Ljubljana, je osnovni namen postavitve novih ohišij zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu.

"Hitrost je eden ključnih dejavnikov tveganja v prometu, zato je njen nadzor pomemben ukrep pri zaščiti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Vozniki so na lokacijah, kjer se izvajajo meritve, praviloma bolj pozorni na hitrost in pogosteje vozijo skladno s predpisi. Takšno vedenje se sčasoma prenese tudi na druge cestne odseke, kar dolgoročno prispeva k prometni kulturi in varnosti," so še dodali na občini.

radar ljubljana hitrost vozniki
Naslednji članek

Golob dodaten tir med Divačo in Koprom pričakuje do konca 2030

Naslednji članek

V Kožbanski kot le z interventnimi vozili, Brice skrbi ponovno deževje

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (41)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
konc
20. 11. 2025 19.04
Upam, da s z zbranim denarjem končno popravijo vsaj asfalt na Zaloški, ki je za glavno mestno vpadnico, v katastrofalnem stanju. Pa še marsikje drugje je stanje pod kritiko.
ODGOVORI
0 0
Albert Konečnik
20. 11. 2025 19.02
+0
Ne vem, zakaj toliko nejevolje okrog teh stacionarnih radarjev. Verjetno vsak šofer pozna števila do 100 in potemtakem ve, kaj je na prometnem znaku za omejitev hitrosti. Če ne, hitro v 2. razred OŠ. Bom navedel samo en primer, čeprav nisem iz tega mesta: v Velenju je na cesti od predora Šalek do krožišča proti Šoštanju že dolgo vrsto let stacionarni radar, ki lovi prehitre voznike v obe smeri. Nobene hude krvi zaradi tega. Vozniki so se na omejitev navadili, zato ne vem, zakaj je povsod drugje to tak velik problem. Malo vozniške kulture nikomur ne škoduje.
ODGOVORI
1 1
Petur
20. 11. 2025 19.01
+1
dva sta pokazatelja,oz so to pokazatelji za dve stvari..to so izključno polnjenje proračuna,občinskega..ki je še ve da prazen ...
ODGOVORI
2 1
Grickoficko
20. 11. 2025 18.54
+0
Pravilno
ODGOVORI
2 2
server
20. 11. 2025 18.50
+7
Ni boljše omejitve hitrosti, kot so dovolj visoki 'ležeči policaji'. Tole z radarji je navadno kasiranje za občinski proračun.
ODGOVORI
8 1
jablan
20. 11. 2025 19.04
ja pa avto uničuješ
ODGOVORI
0 0
rok2604
20. 11. 2025 18.47
+11
Če pa kaj šerif zna, potem pa zna radarje postavljat
ODGOVORI
11 0
konc
20. 11. 2025 19.02
Bolje kot Kangler vsekakor. Malo po malo de, se žaba kuha de.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
20. 11. 2025 18.46
+8
smo na čakanju,dokler fajonka ne objavi programa za urjenje palestinskih policistov,to pa je vrtec ane
ODGOVORI
8 0
bodi
20. 11. 2025 18.43
+8
zahteva priseljencev tako z radarji kot z ležečimi policaji. Prej smo se z fičkoti in stoenkami vozili 50- 60 km/h dones z boljšimi in varnejsimi vozili pa 40
ODGOVORI
9 1
jablan
20. 11. 2025 19.05
+1
zakaj 40 omejitve so tudi 50,60,70 itd
ODGOVORI
1 0
r h
20. 11. 2025 18.43
+6
Vsi na ulice. GOTOF JE
ODGOVORI
7 1
Infiltrator
20. 11. 2025 18.36
+7
Balkanjadi je vseeno za radarje ....
ODGOVORI
7 0
Holy50
20. 11. 2025 18.36
+9
Sramota. Raje infrastrukturo zrihtat.
ODGOVORI
9 0
flojdi
20. 11. 2025 18.36
+0
..ne vem no..a je res tak problem vozit po omejitvah.kdor ne zna naj pac placa svojo pametnejšost
ODGOVORI
2 2
forexxx
20. 11. 2025 18.33
+7
Že zdaj sta najmanj dva radarja, če greš iz enega konca Ljubljane v drugega. Iz Kočevja do nekega konca v Ljubljani sem jih zadnjič naštel 10. Amzs aplikacija pa lepo počasi.
ODGOVORI
7 0
mackon08
20. 11. 2025 18.29
+7
Še malo pa bo konjska vprega hitrejša od avtomobilov.
ODGOVORI
10 3
škamp
20. 11. 2025 18.29
+10
še pred parlament naj dajo senzor za praškarje
ODGOVORI
10 0
Rdečimesečnik
20. 11. 2025 18.25
+5
Plešite pred leti ste za to linčali Kanglerja
ODGOVORI
8 3
PuntaChristo
20. 11. 2025 18.27
+8
Ja, ampak ne v Ljubljani ... oni si tam ne upajo, pa spet ga bodo volili.
ODGOVORI
8 0
St. Gallen
20. 11. 2025 18.31
+7
sedaj ne upajo niti kolesariti
ODGOVORI
7 0
krjola
20. 11. 2025 18.24
-4
hitrosti znotraj obvoznice bo treba omejit na 30km/h, pa na vseh vpadnicah odvzet en pas avtomobilom in ga namenit izključno za LPP...za začetek..
ODGOVORI
5 9
Watcherman
20. 11. 2025 18.24
+0
Čim več radarjev in prometnih kontrol v Sloveniji.
ODGOVORI
6 6
KamGremo
20. 11. 2025 18.22
+10
Banda požrešna
ODGOVORI
12 2
škamp
20. 11. 2025 18.21
+9
Zoki rabi keš
ODGOVORI
9 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363