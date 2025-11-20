V Ljubljani novi radarji: kje bodo lovili prehitre voznike?

Ohišja novih radarjev so nameščena na štirih lokacijah po Ljubljani: na Jurčkovi cesti 161, Resljevi cesti 16, Cesti 27. aprila 49 in na Tacenski cesti 156.

V prestolnici je tako trenutno nameščenih že 31 ohišij, v katera mestno redarstvo izmenično namešča šest samodejnih merilnih naprav. Vse lokacije so označene s prometno signalizacijo, ki voznike obvešča o izvajanju meritev hitrosti.

Kot ob tem zagotavljajo na Mestni občini Ljubljana, je osnovni namen postavitve novih ohišij zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu.

"Hitrost je eden ključnih dejavnikov tveganja v prometu, zato je njen nadzor pomemben ukrep pri zaščiti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Vozniki so na lokacijah, kjer se izvajajo meritve, praviloma bolj pozorni na hitrost in pogosteje vozijo skladno s predpisi. Takšno vedenje se sčasoma prenese tudi na druge cestne odseke, kar dolgoročno prispeva k prometni kulturi in varnosti," so še dodali na občini.