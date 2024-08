V Ljubljani novo parkirišče P+R, linija 7 L se ukinja, 7 in 27 spremenjeni

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Oče se je odločil, da bo svoji odraščajoči hčeri pojasnil nekatere zadeve v zvezi s spolnim življenjem. Opisal ji je, kako to gre pri kokoših, mačkih, psih … in jo na koncu vprašal: ''Ali si razumela?'' Hčerka: ''Ja, saj to je skoraj tako, kot pri ljudeh!''