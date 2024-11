V Ljubljani ob prižigu lučk in v zadnjih dneh leta brezplačni avtobusi

Avtobusi bodo v coni 1 brezplačni tudi v zadnjih dneh decembra. Na vseh najbolj obremenjenih linijah, to so 1, 6, 9 in 11, pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem po 17. uri vozili tudi dodatni avtobusi. "To je čas praznovanj, čas številnih dogodkov v mestu, koncertov. Vse obiskovalce pa bi povabili, da se čim bolj, kolikor je le mogoče, odločajo za potovanje z avtobusi," je dodal.

V času, ko bodo vozili brezplačni avtobusi, bo brezplačno tudi parkiranje na vseh parkiriščih P+R. V zadnjih dneh decembra bodo podaljšali tudi obratovanje nočnih linij, ki bodo vozile še uro po polnoči, in dodali nočno linijo N9, ki bo peljala v smeri P+R Barje. Na silvestrovo pa bodo kot v preteklih letih vsi avtobusi vozili vso noč.

V LPP ob tem prosijo, naj se kljub brezplačnim vožnjam vsi potniki ob vstopu na avtobus validirajo. "Ne glede na to, kakšen nosilec uporabljate za zapis vozovnice, ali so to kartica Urbana, aplikacija ali brezstične plačilne kartice, vas prosimo, da ob vstopu v vozilo to kartico ali medij prislonite na validator in vožnjo zabeležite," je povedal Vihar.

"V kolikor nekdo nima nič od tega ali si ne želi imeti, bomo na naši spletni strani objavili QR-kodo, ki jo lahko naložite, natisnete ali shranite v elektronsko napravo in se ob vstopu na avtobus validirate z njo," je še dodal. Validacija je po njegovih besedah zelo pomembna, saj tako zbirajo podatke o izvedenih potovanjih ter prilagajajo vozne rede in dodajajo vozila. Ob tem so potniki, ki se validirajo, ob vstopu na avtobus tudi zavarovani, kar pomeni, da so v primeru nesreče upravičeni do zavarovalnine.