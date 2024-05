V Ljubljani obritoglavci grozijo migrantom

Profil "Slovenska obrambna straža (SOS)", ki je objavil posnetek, se je pojavil na družbenem omrežju Instagram. V opisu profila je zapisano (dobesedni prepis): "Za varno Slovenijo! Mi si prizadevamo da se slovenci in slovenke počutijo varne!" Kljub vprašljivemu znanju slovenščine lahko torej razberemo, da želi skupina poskrbeti za varnost Slovenk in Slovencev.

"Vlada je spustila v državo horde migrantov, ki delajo tukaj, kar hočejo, in zdaj je čas, da jih sami ustavimo, ker očitno jih pristojni ne bodo. Da vidimo, kako se bodo zdaj oglašali vsi, ki se niso pri tem primeru, ko bomo mi naredili z migranti to, kar je treba, da se bo nazaj vzpostavil red," je še povedal.

Svoj namen so podrobneje opisali v posnetku, ki so ga objavili. Videti je skupino več mlajših moških, oblečenih v ponaredke vojaških hlač in z zamaskiranimi obrazi. Slišati je računalniško spremenjen glas enega od zamaskirancev, ki pove, da je akcija, ki jo izvajajo, posvečena 27-letnici, ki so jo po njihovih trditvah v Tivoliju posilili trije migranti. "In se nihče od odgovornih ni oglasil. Da bo vedela, da nam ni vseeno."

"Vse, ki imajo kakršne koli informacije o ravnanjih iz konkretnega posnetka oziroma o posnetku samem, pozivamo, naj o tem obvestijo Policijo," pravijo na PU Ljubljana.

Zadevo smo preverili tudi na PU Ljubljana, kjer pravijo, da o dogodkih, ki izhajajo iz videoposnetkov, niso bili obveščeni. "Prav tako nismo prijeli prijave morebitnih oškodovanih oseb," so zapisali, a dodali, da bodo okoliščine nastanka posnetka ter njegov namen preverili in v primeru zaznanih kaznivih ravnanj ustrezno ukrepali.

So pa opozorili še, da t. i. vaške straže ali druge podobne oblike samoorganiziranja v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje, zato v Policiji izrecno nasprotujejo njihovemu ustanavljanju. "Njihovo delovanje skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Vsakršno organiziranje in zbiranje z namenom izvrševanja kaznivih ravnanj je kaznivo," dodajajo.

Zato bo Policija vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost in odgovornost. Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji t. i. vaških straž zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru, da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo tudi do hudih in neželenih posledic.

Policija se zaveda pomena tesnega sodelovanja z lokalno skupnostjo

"Hkrati se zavedamo pomena tesnega sodelovanja Policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljamo in krepimo občutek varnosti pri ljudeh. Policija tako v vseh varnostno obremenjenih območjih poleg stalne prisotnosti s skupnostjo navezuje stike, pridobiva in vrednoti ter vzajemno tudi posreduje informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju. Skupaj z drugimi deležniki obravnavamo aktualno varnostno problematiko in načrtujemo skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja," pravijo na PU Ljubljana.

V Policiji podpirajo samozaščitna ravnanja občanov, usmerjena v zaznavanje ravnanj, ki lahko predstavljajo pripravljalna dejanja za izvrševanje kaznivih ravnanj, izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje premoženja (npr. namestitev varnostnih kamer, angažiranje varnostnih služb idr.) in tesno sodelovanje s Policijo.