V Ljubljani odprli eno največjih stanovanjskih sosesk Novo Brdo

V Ljubljani so odprli eno največjih stanovanjskih sosesk Novo Brdo, kjer bo po besedah direktorja stanovanjskega sklada Črtomirja Remca dom dobilo 498 ranljivih družin in posameznikov. "Naj bo soseska prijazen dom za vse, ki bodo v prihodnjih dneh dobili ključe," je poudaril okoljski minister Andrej Vizjak.

"Stanovanje oz. dom je dobrina, čigar vrednost gotovo najbolj razumejo tisti, ki te dobrine nimajo," je na otvoritvi izpostavil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in dodal, da so to najpogosteje mlade družine in mladi posamezniki, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Nerešen stanovanjski problem ni samo problem mladih ali tistih, ki zaradi različnih okoliščin ostanejo brez strehe. Po Vizjakovih besedah se s tem izzivom bolj ali manj uspešno soočajo vse vlade in države po svetu. "Odgovornost vsake vlade je, da stanovanjsko politiko načrtuje tako, da ima vsak posameznik ali družina v razumnem roku zagotovljeno primerno stanovanje," je dejal.

Danes odprta soseska je drugi del trilogije, uresničene s 50-milijonskim posojilom Razvojne banke Sveta Evrope, je povedal direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec. "Soseska Novo Brdo je skupaj s partnerskim delom javnega stanovanjskega sklada ljubljanske občine največji projekt od skupaj 1887 novih stanovanj, s katerimi obeležujemo 30-letnico delovanja," je dodal. Spomnil je, da so že spomladi odprli stanovanja za mlade na Gerbičevi, za marca prihodnje leto pa je napovedal še otvoritev soseske z 212 stanovanji v Mariboru pod Pekrsko gorco. Z danes odprto sosesko so to po Remčevih besedah trije ključni projekti, ki so jih izpeljali znotraj časovnih rokov in finančnih okvirjev.

