V Ljubljani odprli novo sosesko s 95 stanovanji

Stanovanjsko sosesko, ki stoji na križišču Litijske in Pesarske ceste, so zasnovali projektanti Nava arhitekti, gradnja pa je stekla julija 2024. Dela je izvajalo podjetje Strabag. V sklopu stanovanjske soseske bosta poleg dveh poslovnih lokalov urejena tudi skupni prostor za druženje stanovalcev in garaža v dveh podzemnih etažah. "Današnji dogodek ni le zaključek uspešnega gradbenega projekta, je dokaz, da lahko z dobrim sodelovanjem države, lokalne skupnosti, javnih stanovanjskih skladov in gospodarstva ustvarjamo kakovostne bivanjske rešitve za ljudi," je ob odprtju dejal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Peter Lovšin. Nova soseska s 95 javnimi najemnimi stanovanji in dvema bivalnima skupnostima za starejše po njegovih besedah predstavlja pomembno pridobitev za Ljubljano. Poleg stanovanj prinaša tudi skupne prostore za druženje in kakovostno zasnovo. "Prav takšni projekti danes odgovarjajo na eno največjih razvojnih vprašanj Slovenije – dostopnost stanovanj," je poudaril Lovšin in dodal, da je izziv še posebej velik v prestolnici, kjer potrebe po javnih najemnih stanovanjih še vedno občutno presegajo razpoložljivo ponudbo.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Slovesnost ob odprtju nove soseske Bobo

Slovesnost ob odprtju nove soseske Bobo

Slovesnost ob odprtju nove soseske Bobo





Ljubljana potrebuje med 10.000 in 12.000 najemnih stanovanj

Ljubljanski župan Zoran Janković je ocenil, da Ljubljana potrebuje med 10.000 in 12.000 najemnih stanovanj. Mi jih bomo v 10 letih začeli graditi približno 10.000, je dejal. Izpostavil je še, da država in glavno mesto morata sodelovati, prav stanovanja pa so eno ključnih področij. Lovšin je zagotovil, da bo ministrstvo ustvarjalo pogoje, da bodo razvojni projekti potekali hitreje, pregledneje in učinkoviteje. "Posebno pozornost namenjamo ustvarjanju pogojev za stanovanjsko gradnjo, saj dostopnih stanovanj ni mogoče zagotavljati brez premišljenega upravljanja prostora, zato bomo stanovanjsko politiko tesneje povezali z upravljanjem stavbnih zemljišč, prostorskim načrtovanjem in razvojem javnih površin," je dodal. Direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec je medtem stanovanjsko zgodbo Ljubljane označil za zelo uspešno, v njej pa več kot 20 let večinoma kot sofinancer sodeluje tudi republiški sklad. Kot je dejal, so v preteklih letih za gradnjo 1244 stanovanj namenili 67 milijonov evrov. "Moram reči, da je v zadnjem času mogoče ljubljanski sklad celo najbolj aktiven v državi, kar me še posebej veseli," je dodal. Ob okoli 2000 stanovanjih, ki so v načrtu ali so del projektov, ki jih že izvaja republiški stanovanjski sklad, bodo po njegovih besedah naložbe ljubljanske občine dale tudi drugim mestnim in ostalim občinam spodbudo.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo

Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju Bobo



















"Dva večja akterja v Sloveniji bosta premalo, da bi lahko zadovoljila vse potrebe. Tudi ostale mestne občine in ostali župani bodo morali pri lokalni politiki dati stanovanjem večji poudarek, če bomo želeli, da bo celotna Slovenija primerno pokrita z javnimi stanovanji," je dejal Remec. Direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Živa Matjašič je dejala, da se njihovo delo z današnjim odprtjem ni končalo. "Skrbeli bomo za najemnike, skrbeli bomo za stanovanja, pa tudi naša ekipa, ki gradi in izvaja nove investicije, ne bo mirovala," je zagotovila. Po Jankovićevih besedah bodo stanovanja v novi soseski Litijska–Pesarska uporabnikom predali, ko bodo novi objekti oštevilčeni. Bodočim stanovalcem je zaželel lepo bivanje in dobre sosedske odnose.

361 stanovanj na Povšetovi