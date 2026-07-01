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Slovenija

V Ljubljani odprli novo sosesko s 95 stanovanji

Ljubljana, 01. 07. 2026 15.31 pred 1 uro 3 min branja 35

Avtor:
M.S. STA
Nova stanovanjska soseska v Štepanjskem naselju

V ljubljanskem Štepanjskem naselju so odprli novo stanovanjsko sosesko s 95 javnimi najemnimi stanovanji. Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tem ocenil, da prestolnica potrebuje med 10.000 in 12.000 najemnih stanovanj. "Mi jih bomo v 10 letih začeli graditi približno 10.000," je napovedal.

Stanovanjsko sosesko, ki stoji na križišču Litijske in Pesarske ceste, so zasnovali projektanti Nava arhitekti, gradnja pa je stekla julija 2024. Dela je izvajalo podjetje Strabag. V sklopu stanovanjske soseske bosta poleg dveh poslovnih lokalov urejena tudi skupni prostor za druženje stanovalcev in garaža v dveh podzemnih etažah.

"Današnji dogodek ni le zaključek uspešnega gradbenega projekta, je dokaz, da lahko z dobrim sodelovanjem države, lokalne skupnosti, javnih stanovanjskih skladov in gospodarstva ustvarjamo kakovostne bivanjske rešitve za ljudi," je ob odprtju dejal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Peter Lovšin.

Nova soseska s 95 javnimi najemnimi stanovanji in dvema bivalnima skupnostima za starejše po njegovih besedah predstavlja pomembno pridobitev za Ljubljano. Poleg stanovanj prinaša tudi skupne prostore za druženje in kakovostno zasnovo.

"Prav takšni projekti danes odgovarjajo na eno največjih razvojnih vprašanj Slovenije – dostopnost stanovanj," je poudaril Lovšin in dodal, da je izziv še posebej velik v prestolnici, kjer potrebe po javnih najemnih stanovanjih še vedno občutno presegajo razpoložljivo ponudbo.

Ljubljana potrebuje med 10.000 in 12.000 najemnih stanovanj

Ljubljanski župan Zoran Janković je ocenil, da Ljubljana potrebuje med 10.000 in 12.000 najemnih stanovanj. Mi jih bomo v 10 letih začeli graditi približno 10.000, je dejal. Izpostavil je še, da država in glavno mesto morata sodelovati, prav stanovanja pa so eno ključnih področij.

Lovšin je zagotovil, da bo ministrstvo ustvarjalo pogoje, da bodo razvojni projekti potekali hitreje, pregledneje in učinkoviteje.

"Posebno pozornost namenjamo ustvarjanju pogojev za stanovanjsko gradnjo, saj dostopnih stanovanj ni mogoče zagotavljati brez premišljenega upravljanja prostora, zato bomo stanovanjsko politiko tesneje povezali z upravljanjem stavbnih zemljišč, prostorskim načrtovanjem in razvojem javnih površin," je dodal.

Direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec je medtem stanovanjsko zgodbo Ljubljane označil za zelo uspešno, v njej pa več kot 20 let večinoma kot sofinancer sodeluje tudi republiški sklad. Kot je dejal, so v preteklih letih za gradnjo 1244 stanovanj namenili 67 milijonov evrov.

"Moram reči, da je v zadnjem času mogoče ljubljanski sklad celo najbolj aktiven v državi, kar me še posebej veseli," je dodal. Ob okoli 2000 stanovanjih, ki so v načrtu ali so del projektov, ki jih že izvaja republiški stanovanjski sklad, bodo po njegovih besedah naložbe ljubljanske občine dale tudi drugim mestnim in ostalim občinam spodbudo.

"Dva večja akterja v Sloveniji bosta premalo, da bi lahko zadovoljila vse potrebe. Tudi ostale mestne občine in ostali župani bodo morali pri lokalni politiki dati stanovanjem večji poudarek, če bomo želeli, da bo celotna Slovenija primerno pokrita z javnimi stanovanji," je dejal Remec.

Direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Živa Matjašič je dejala, da se njihovo delo z današnjim odprtjem ni končalo. "Skrbeli bomo za najemnike, skrbeli bomo za stanovanja, pa tudi naša ekipa, ki gradi in izvaja nove investicije, ne bo mirovala," je zagotovila.

Po Jankovićevih besedah bodo stanovanja v novi soseski Litijska–Pesarska uporabnikom predali, ko bodo novi objekti oštevilčeni. Bodočim stanovalcem je zaželel lepo bivanje in dobre sosedske odnose.

361 stanovanj na Povšetovi

Eden večjih projektov mestnega stanovanjskega sklada je tudi nova stanovanjska soseska, ki bo nastala ob Povšetovi ulici. Dokončana naj bi bila do leta 2028, v njej pa bo 361 najemnih stanovanj s skupno podzemno garažo.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je za stavbo junija lani izdalo integralno gradbeno dovoljenje.

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KOMENTARJI35

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
01. 07. 2026 17.06
Ne razumem. Še več ljudi. Že sedaj je ljubljana prepolna. Začeli smo s kloriranjem vode, RCERO ki ne zmore več sortirati smeti, infrastroktura je na psu. Ljubljana pa uničena. Niso problem samo balkanci, problem je tudi da imamo že vse Slovence v Ljubljani. Zakaj se ne gradi na periferiji. Pustite nam še tisto malo Ljubljane ki nam je še ostala.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
01. 07. 2026 17.05
kraljica 10% je vesela, Jurček pa še bolj
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1935308
01. 07. 2026 17.05
Pa bo to najemno stanovanje dobil, slučajno, tudi kakšen SLOVENEC?
Odgovori
0 0
a res1
01. 07. 2026 17.05
Če bi se preselili b akreni tam nebi bilo nič narobe. Sožitje pa to...
Odgovori
0 0
PridiNaVIDMAX
01. 07. 2026 17.04
Seznam oseb, ki bojo dobila ta stanovanj, bo zgledal nekako takole: ić,ič,ić,ić,ić,ič,ić,ić,ić,ič,ić,ić,hribar,ić,ič,ić,ić,ić,ič,ić,ić,ić,ič,ić,ić,rozman,ić,ič,ić,ić,ić,ič,ić,ić,ić,ič,ić,ić,Hoxha,Shehu,habibi,,ič,ić,ić,ić,i,ič,ić,ić,ić,i,ič,ić,ić,ić,i,ič,ić,ić,ić,i,ič,ić,ić,ić,i,ič,ić,ić,ić,ić.
Odgovori
+1
1 0
ap100
01. 07. 2026 17.03
uradno 188 parkirnih mest na 95 stanovanj dejansko 97 ter poslovni prostori - niti 2 na stanovanje kje bo do parkirali vzdrževalci, obiski, tam je že tako močno pomanjkanje parkirnih mest zakaj jih ni naredil 400 če so že kopali - saj jih bodo tržili v najem
Odgovori
0 0
2mt8
01. 07. 2026 17.00
Prednost imajo tisti z Balkana in Bližnjega vzhoda. Pa saj to je tako ali tako isto tako po mentaliteti kot po običajih in življenjskem slogu
Odgovori
+2
3 1
jank
01. 07. 2026 17.02
Pa Mijića in Stevanović te pa ne motita?
Odgovori
+2
2 0
ap100
01. 07. 2026 16.55
že v tako najbolj gosto naseljen del ljubljane z popolnim pomanjkanjem parkirnih mest - ljubljana bi morala graditi celovito sosesko ( in prostor je)ne pa dodajati nove bloke v obstoječe okolje
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
01. 07. 2026 16.54
Štepanc... se ve, za koga so ta stanovanja, normalen Slovenec ne gre tja.
Odgovori
+5
5 0
nova pot
01. 07. 2026 16.52
Nova stanovanja ne bi smela biti za tiste, ki so na socialnem dnu in brezposelni, ker ne cenijo tuje imovine.
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+4
5 1
GAYPLANET
01. 07. 2026 16.50
3 nadstropni bloki, namesto 10! Na tisoče praznih stanovanj v Ljubljani in 5000 za kratkoročno oddajanje! Rajši gradimo in ustvarjamo nepremičninski balon!
Odgovori
+3
5 2
ap100
01. 07. 2026 16.57
najceneje kaj čmo - zaostala gradnja, zaostal župan in urbanisti
Odgovori
+3
3 0
Diabloss
01. 07. 2026 16.48
v desnem polu pravijo da je to rezultat te jajotove vlade ker oni delajo
Odgovori
-5
1 6
jank
01. 07. 2026 16.39
In desničarji bodo rekli, da so to stanovanja za tujce. To laž je širil Janša, ki zagotovo ve, da je pogoj za pridobitev stanovanja v javni lasti slovensko državljanstvo.
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-10
3 13
Victoria13
01. 07. 2026 16.55
Ni čisto tako, dobijo ga tudi državljani drugih držav EU, begunci, nezakoniti migranti, pa vsi tujci, ki pridobijo državljanstvo(dovolj je en družinski član, ostali so lahko brez slovenskega državljanstva) lahko ga pridobiš tudi z visokošolskim študijem pri nas! Pogled na spisek ljudi, ki dobijo stanovanje se ti zdi kot, da to ni v Sloveniji....
Odgovori
+5
5 0
PridiNaVIDMAX
01. 07. 2026 16.58
bosanc ali kdorkoli drug iz sfrj NI slovenc in NIKOL nebo, ti lewac spran.
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0 0
jank
01. 07. 2026 17.01
Laž! Javnega stanovanja ne more dobiti nihče, ki nima našega državljanstva!
Odgovori
-2
0 2
klop12
01. 07. 2026 16.31
10k stanovanj,a bejžgalomt in lihbtolko stanovanj je praznih,ker ga folk in firme imajo za investicije. Stanovanje kot investicijo bi bilo treba močno omejit al pa hudo obdavčiti,ker škoduje družbi
Odgovori
+5
10 5
Victoria13
01. 07. 2026 16.59
Take predloge lahko slišiš samo od tistih, ki samo čakajo kaj bodo dobili zastonj! Za izboljšanje svojega stanja pa sami niso pripravljeni storiti nič, popolnoma nič!
Odgovori
-1
1 2
baldahin
01. 07. 2026 16.31
Vsakič ko pošlje rakete proti Ukrajini, se zelo dobro zaveda, da ga bo stalo to vsaj ene lastne rafinerije manj, ali kake ladje manj, ali kake tovarne manj, da ne govorimo o tisočih človeških življenj manj. To niso lažne novice, to niso izmišljotine, to so gola, preverljiva dejstva. Da en senilni starček na pragu svojih 80-ih let počne to za ohranitev svoje časti, je milo rečeno sprevrženo, bolano. Vedno več jih je takih, ki so temu pripravljeni narediti konec za vsako ceno. Konec je Vladjimir. Odšel boš s tega sveta kot poraženi zločinec.
Odgovori
-1
1 2
baldahin
01. 07. 2026 16.32
Tole paše k sosednjemu članku. Sorči.
Odgovori
+3
3 0
devlon
01. 07. 2026 16.28
ostale sirotinje si mormo kupovat pa stare luknje
Odgovori
+6
8 2
AMZS
01. 07. 2026 16.27
In spet pred volitvami obljubljajo 10k stanovanj 🤭☺️😂😂 in pol bodo zgradil jih 95, on pa bo 10% od predvidenih 10.000 vsen prejel. Ampak not this time .
Odgovori
+5
8 3
wsharky
01. 07. 2026 16.24
Mi od spodaj Zoranovi se že veselimo vselitve v ta stanovanja
Odgovori
+11
13 2
ROMELS
01. 07. 2026 16.17
Za davkoplačevalski denar sami sebi gradijo stanovanja. To je najbolj podlo dejanje v tej kradikraciji.
Odgovori
+12
14 2
Japa Jade
01. 07. 2026 16.29
Ne razumeš ti te ekonomije.
Odgovori
-7
1 8
Davao
01. 07. 2026 16.12
V času županovanja Jankoviča,he bili zgrajenih cca 1.300 najemnih stanovanj,on pa jih obljublja nadaljnih 10.000.Kdo je tu nor,da mu verjame
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+15
17 2
geemale
01. 07. 2026 16.16
samo na slikah zgoraj jih imač več kot 5000, vse v zadnjih 10 letih.... tako da, ne osiraj, janševik....
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-11
3 14
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