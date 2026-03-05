Naslovnica
Slovenija

V Ljubljani odprli novo stanovanjsko sosesko

Ljubljana, 05. 03. 2026 16.02 pred 1 uro 3 min branja 52

Avtor:
Maruša Slana
Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami

Na Zvezni ulici v Ljubljani so odprli novo stanovanjsko sosesko, ki jo sestavljajo štirje stolpiči s skupno 87 javnimi najemnimi stanovanji. Odprtja se je udeležil tudi premier Robert Golob, ki je ocenil, da je nova soseska simboličen dokaz, da so rezultati reševanja stanovanjske problematike "na poti". Direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Sašo Rink je medtem napovedal, da bodo v kratkem zaključili še dva večja projekta v Štepanjskem naselju in na Rakovi Jelši. Tik pred začetkom gradnje pa je največji projekt sklada: 361 stanovanj na Povšetovi ulici.

Nova soseska v ljubljanski Zeleni jami ima poleg 87 javnih najemnih stanovanj, od tega jih je 12 prilagojenih za gibalno ovirane osebe, še 89 parkirnih mest v podzemni garaži, skupnostni prostor in javni park, ki obsega 2400 kvadratnih metrov otroških igrišč in več kot 1600 kvadratnih metrov rekreacijskih površin.

Kot so pojasnili na današnjem odprtju, se bodo stanovalci v prostore predvidoma vselili v prihodnjem tednu. Javni stanovanjski sklad je z novo sosesko fond mestnih najemnih stanovanj povečal na 4747 enot.

Direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Sašo Rink je pojasnil, da sklad v Ljubljani trenutno gradi še dva večja projekta, ki bosta zaključena do sredine leta.

Konec aprila pričakujejo uporabno dovoljenje za 97 stanovanjskih enot na križišču Litijske in Pesarske ceste v Štepanjskem naselju, sledilo bo še odprtje 99 stanovanj na Rakovi Jelši. Počasi se zaključuje tudi gradnja zavetišča za brezdomce, je povedal Rink.

Tik pred začetkom gradnje je medtem 361 stanovanj na Povšetovi ulici. Poleg tega se sklad pripravlja na razpis za izbiro izvajalca za 34 stanovanjskih enot na Resljevi, kjer pa za stanovalce ni predvidenih parkirišč. "Enote bodo za mlade, predvsem na račun izredno dobre povezanosti z javnim potniškim prometom," je pojasnil.

Še letos bodo začeli tudi z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo ob Cesti dveh cesarjev z okoli 500 stanovanji, stanovanjska gradnja pa je predvidena tudi v Stanežičah.

Premier Robert Golob, ki se je udeležil odprtja soseske, je poudaril, da si brez doma mladi ne morejo ustvariti družin in da mora politika sprejeti odgovornost, da jim to omogoči. Opozoril je na dolgoletno zanemarjenje stanovanjske politike, kar pa se je po njegovem mnenju spremenilo v mandatu te vlade. Reševanje stanovanjske problematike je po njegovih besedah dobilo velik pospešek širom Slovenije, ne samo v Ljubljani.

Ocenil je sicer, da je reforma zastavljena dolgoročno in da bo morala gradnja v prihodnjih letih dobiti konkreten pospešek, a da so rezultati "na poti".

"Želimo, da stanovanja prevzame tisti najbolj ustvarjalen del naše družbe, ki bo za seboj vlekel razvoj in blaginjo tudi za vse ostale. V tem mandatu se ravno ti mogoče počutijo nekoliko prezrti, ampak niso, samo rezultatov zanje se tako hitro žal ne da ustvariti. Današnje odprtje naj bo simboličen dokaz, da so ti rezultati na poti in da se lahko vsi, predvsem pa oni, veselijo več na tem področju tudi zase," je dodal premier.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je izpostavil, da so v zadnjih treh letih postavili "najboljše temelje za gradnjo javnih najemnih stanovanj v zgodovini Slovenije".

Zagotovili so namreč sistemsko financiranje, v naslednjih 10 letih pa bo za gradnjo stanovanj na voljo do milijardo evrov. Priznal je sicer, da so potrebe po javnih stanovanjih še vedno precej velike.

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem spomnil, da bodo v sosesko, ki so jo danes odprli, preselili tudi prebivalce z Masarykove ulice, ki jo bo občina prenavljala skupaj z ministrstvom za infrastrukturo.

Po besedah župana bodo z vsemi projekti v Ljubljani zagotovili 5000 stanovanj, njihov cilj pa je 10.000 enot. Aktualni Golobovi vladi se je zahvalil za podporo, finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču za "krasen kredit" z nizko obrestno mero, na ministra za javno upravo Franca Propsa pa je naslovil prošnjo za pospešitev postopkov "od gradbenega do uporabnega dovoljenja".

Janković je še izrazil upanje, da bi lahko letos podpisali pogodbo za gradnjo študentskega naselja s 1000 posteljami. Te bodo po njegovem mnenju razbremenile pritisk na ljubljanski najemni trg, kar bi lahko znižalo cene najemnin, je prepričan.

stanovanja ljubljana najem

Popolna zapora ljubljanske železniške postaje: namesto vlakov avtobusi

KOMENTARJI52

yolli
05. 03. 2026 17.05
Tarča izbrana za zaupanja vredno blagovno znamko....Direktorica RTV pa se jo sramuje....sej ne moreš verjet
Odgovori
0 0
NeXadileC
05. 03. 2026 17.00
Ali imajo parkirišča in dimnike?
Odgovori
+1
1 0
Ici
05. 03. 2026 17.00
To 87 stanovanj od 10.000 napovedanih stanovanj? Res? Kje pa so ostala, Golob?
Odgovori
+2
2 0
wsharky
05. 03. 2026 16.57
87 stanovanj in samo 89 parkirnih mest, pa to je zmaga, sicer pa mi petkovi kolesarji nimamo avtov, mi imamo kolesa, oni od spodaj s po 3 avti, ki bodo naši sosedje pa se bodo že znašli
Odgovori
+3
3 0
Colgate
05. 03. 2026 16.57
koliko je pokasiral Zoran?
Odgovori
+2
2 0
Najpametnejši
05. 03. 2026 16.56
Ne vem kaj naj napišem. Res smo dobra država, da si mlade družine ne morejo kupiti niti stanovanja. Tuga.
Odgovori
+2
3 1
Andrej Lon?ar3
05. 03. 2026 16.56
Končno,v Bosni in na Kosovu so se načakali...
Odgovori
+8
8 0
vrtnar _
05. 03. 2026 16.54
fakonova obsodila.... ja pa kaj misli da jo kdo sploh jemlje resno mislim kokodaka čisto brez veze
Odgovori
+5
6 1
devote
05. 03. 2026 16.53
ne bo za slovence.
Odgovori
+7
8 1
Bolfenk2
05. 03. 2026 16.51
Lepo je rekel Stevanovič iz Resnice. Ukiniti vso socialno pomoč in socialna stanovanja vsem, ki nimajo slovenskega državljanstva.
Odgovori
+12
12 0
Emtisunce
05. 03. 2026 16.49
Vsaj nekaj kar je načrtovala in začela delati SDS,Tičarji niso uničili !
Odgovori
+5
8 3
Bolfenk2
05. 03. 2026 16.48
Golob je podpisal migrantski pakt, sedaj pa mora nekam namestiti ilegalne migrante, katere bomo v Slovenijo dobili zaradi njegove norosti iz EU. Nobena slovenska mlada družina tu ne bo dobila stanovanja.
Odgovori
+4
7 3
Dildoslav
05. 03. 2026 16.49
Ilegalni jmigrant ne more dobiti niti socialne podpore. Kje vas najdejo sdsovci.
Odgovori
-4
2 6
Pamir
05. 03. 2026 16.54
Kje lahko vidimo ta migranstski pakt? Migranti iz EU?
Odgovori
+0
1 1
Boris Kavčič
05. 03. 2026 16.55
ni socialna je pa podpora ...
Odgovori
-1
0 1
krjola
05. 03. 2026 16.47
glede na to, da je sama jugovina po teh stanovanjih, ki se samo razmnožuje na račun slovenskih davkoplačevalcev, se teh stanovanj sploh nebi smelo več gradit, ampak še tista ki so ukinit in prodat na dražabah po tržnih cenah.
Odgovori
+6
8 2
Pamir
05. 03. 2026 16.56
Jugovina ima katastrofalno rodnost, enako plačujejo davke.
Odgovori
0 0
stoinena
05. 03. 2026 16.45
zadnjih 5 minut mandata ne vedo več kaj bi naredili.. dajte nam čim več, volili vas itak ne bomo. še vedno ste nam 100x več vzeli v 4 letih. tako da.. karkoli nam date, bi v naslednjih 4 še enkrat 1000x nazaj vzeli. temu se reče goljufija.
Odgovori
+7
9 2
Dildoslav
05. 03. 2026 16.50
So pa hitri, da v petih minutah to zgradijo.
Odgovori
-3
1 4
Slovenska pomlad
05. 03. 2026 16.43
V času norega janševanja tega ni bilo.
Odgovori
-7
6 13
rahlo_nepristranski
05. 03. 2026 16.47
Res je je bilo veliko več in bolš
Odgovori
+0
6 6
Dildoslav
05. 03. 2026 16.51
Nepristranski, kaj je pa bilo, kaj ima za pomazat, razen minusa na racunu in policijske ure?
Odgovori
-1
1 2
Andres
05. 03. 2026 16.43
Malo berem komentarje in ne morem verjet, kako pesimisticen je ta Slovenski narod. Res je zgleda kot je Cankar rekel.... Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. Ob taki novici ne najdes drugih komentarja kot pljuvanje in negativo.
Odgovori
-5
3 8
Slovenecsem
05. 03. 2026 16.40
To nima Golob nobenih zaslug, slika se zraven kot tam ko so privatniki naredili hišo za družino po poplavah.
Odgovori
+9
12 3
biggbrader
05. 03. 2026 16.40
V marcu bo lahko trakove rezal Janša.
Odgovori
+6
9 3
Boris Kavčič
05. 03. 2026 16.56
katere??
Odgovori
+1
1 0
knap11
05. 03. 2026 16.37
Golob, a se ti frise pokaš s Slovenci? Ker če bi bila ta vlada kaj prida in bi izpolnila vsaj polovico danih obljub, potem se ti dans ne bi hvalil z ubogimi 87 stanovanji, kot si se izrazil z reševanjem stanovanjskega problema. Ker, če bi bila ta vlada sposobna in če bi hotela, bi se v štirih letih zgradilo in dalo v uporabo nekaj tisoč z neprofitno z najemnino stanovanj ali in se jih še nekaj tisoč prodalo po neki normalni ceni, ne pa da jih prodajajo zgolj profiterji po 5000 do 10 000€ za m/2. Ti pa tvoja uspešnost. Sram te naj bo!
Odgovori
+9
12 3
curiousity1
05. 03. 2026 16.42
Ne politike mešat... če pa že- kolk stanovanj letno je bilo pa pred njegovim časom? Bolj problem (je zdaj in je bil) kdo ta stanovanja dobi. Slovenija (ne levi/desni, ampak vsi) bi končno morala dat prednost Slovencem. Pri vseh zadevah.
Odgovori
+2
3 1
razumi če lahko
05. 03. 2026 16.59
Kako ne politike mešat , če pa gre tja ,da se slika in hvali po dolgem in širokem !! Mene zanima kdaj se je ta projekt začel saj taka stvar se ne zgodi iz danes na jutri celo v LJ. ne kje je treba malo dlje čakati na gradbeno dovoljenje !!
Odgovori
0 0
Primarij
05. 03. 2026 16.37
Stanovanja za lenuhe
Odgovori
+4
7 3
krjola
05. 03. 2026 16.48
in še to ne slovenske...
Odgovori
+0
2 2
