V Ljubljani odprli novo stanovanjsko sosesko

Nova soseska v ljubljanski Zeleni jami ima poleg 87 javnih najemnih stanovanj, od tega jih je 12 prilagojenih za gibalno ovirane osebe, še 89 parkirnih mest v podzemni garaži, skupnostni prostor in javni park, ki obsega 2400 kvadratnih metrov otroških igrišč in več kot 1600 kvadratnih metrov rekreacijskih površin. Kot so pojasnili na današnjem odprtju, se bodo stanovalci v prostore predvidoma vselili v prihodnjem tednu. Javni stanovanjski sklad je z novo sosesko fond mestnih najemnih stanovanj povečal na 4747 enot.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert













Direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Sašo Rink je pojasnil, da sklad v Ljubljani trenutno gradi še dva večja projekta, ki bosta zaključena do sredine leta. Konec aprila pričakujejo uporabno dovoljenje za 97 stanovanjskih enot na križišču Litijske in Pesarske ceste v Štepanjskem naselju, sledilo bo še odprtje 99 stanovanj na Rakovi Jelši. Počasi se zaključuje tudi gradnja zavetišča za brezdomce, je povedal Rink. Tik pred začetkom gradnje je medtem 361 stanovanj na Povšetovi ulici. Poleg tega se sklad pripravlja na razpis za izbiro izvajalca za 34 stanovanjskih enot na Resljevi, kjer pa za stanovalce ni predvidenih parkirišč. "Enote bodo za mlade, predvsem na račun izredno dobre povezanosti z javnim potniškim prometom," je pojasnil. Še letos bodo začeli tudi z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo ob Cesti dveh cesarjev z okoli 500 stanovanji, stanovanjska gradnja pa je predvidena tudi v Stanežičah. Premier Robert Golob, ki se je udeležil odprtja soseske, je poudaril, da si brez doma mladi ne morejo ustvariti družin in da mora politika sprejeti odgovornost, da jim to omogoči. Opozoril je na dolgoletno zanemarjenje stanovanjske politike, kar pa se je po njegovem mnenju spremenilo v mandatu te vlade. Reševanje stanovanjske problematike je po njegovih besedah dobilo velik pospešek širom Slovenije, ne samo v Ljubljani.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert





















Ocenil je sicer, da je reforma zastavljena dolgoročno in da bo morala gradnja v prihodnjih letih dobiti konkreten pospešek, a da so rezultati "na poti". "Želimo, da stanovanja prevzame tisti najbolj ustvarjalen del naše družbe, ki bo za seboj vlekel razvoj in blaginjo tudi za vse ostale. V tem mandatu se ravno ti mogoče počutijo nekoliko prezrti, ampak niso, samo rezultatov zanje se tako hitro žal ne da ustvariti. Današnje odprtje naj bo simboličen dokaz, da so ti rezultati na poti in da se lahko vsi, predvsem pa oni, veselijo več na tem področju tudi zase," je dodal premier.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Sašo Rink ter župan Janković. Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami Damjan Žibert

Minister za finance Klemen Boštjančič, premier Robert Golob, župan Zoran Janković in minister za javno upravo Franc Props. Damjan Žibert

Zoran Janković Damjan Žibert

Ljubljanski župan Zoran Janković. Damjan Žibert

Premier Robert Golob. Damjan Žibert











